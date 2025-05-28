Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сможет проверять сделки с недвижимостью в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В Мажилисе в первом чтении рассматривают законопроект, регулирующий вопросы борьбы с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма. Разработчики предлагают обязать госкорпорацию "Правительство для граждан" сообщать в АФМ о сделках с недвижимостью.

- "Правительство для граждан" будет предоставлять информацию по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге по аналогии со сделками у нотариусов", - рассказал зампред агентства Женис Елемесов.

По его словам, это позволит сотрудникам АФМ эффективнее выявлять и пресекать подозрительные финансовые операции.

Таким образом, если вы покупаете квартиру или другую недвижимость, чья стоимость превышает 50 миллионов тенге, об этой сделке могут сообщить силовикам.

Указанная норма еще не вступила в силу. Законопроект еще должны рассмотреть во втором чтении в Мажилисе, после чего его направят в Сенат, а оттуда - на подпись Президенту.

В Казахстане нотариусы передают данные о сделках. Они обязаны предоставлять сведения о нотариальных действиях в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с правилами и сроками, установленными законодательством.