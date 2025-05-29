Вопрос о восстановлении аэропорта в южном регионе Костанайской области в последние годы поднимается часто. В том числе о необходимости возродить авиасоообщение из Аркалыка в марте 2025 года на курултае говорил глава государства.

Фото с сайта tengrinews.kz

В декабре 2024 года депутаты областного маслихата одобрили направление бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации для строительства терминала в аэропорту города Аркалык (с автономной котельной).

Фото из архива "НГ"

На недавнем брифинге корреспондент «НГ» спросил руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмаза ЕСЕНЖОЛОВА, как идет реализация проекта.

Фото РСК

- Завершается разработка ПСД, - ответил Есенжолов, - в начале июня планируем, что она будет готова для прохождения государственной экспертизы. После получения положительного заключения будем на конкурсной основе определять подрядную организацию и начнем строить.

Планируется, что все строительно монтажные работы будут выполнены в этом году. Все - это строительство терминала аэропорта и реконструкция взлетно-посадочной полосы. Здание дожило до сегодняшнего дня с сохранившимся фундаментом, фрагментами стен. Можно ли за один строительный сезон возвести его заново. Оказалось, что будет оно принципиально другим.

Фото с сайта акимата Костанайской области

- Рассчитываем основные работы завершить в текущем году, - подтвердил руководитель управления, - так как само строительство терминала из легковозводимых металлоконструкций долгое время не займет. Думаю, должны успеть... при достаточном финансировании. Это самое главное.

Ориентировочная стоимость этого проекта - 9,6 млрд тенге.

Аэропорт в Аркалыке окончательно перестал работать в 1998 году. Его возрождение в связке со строительством трассы к Транскаспийскому международному транспортному маршруту - от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз - должны сделать моногород логистически привлекательным, дать толчок развитию экономики.