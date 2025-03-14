14 марта прошло IV заседание Национального курултая с участием президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Самые интересные заявления главы государства с этого мероприятия читайте в материале "НГ".

Курултай пришёлся на Амал күні - праздник, открывающий длинную череду дней, когда казахстанцы отмечают Наурыз.

- Прежде всего хочу поздравить всех с Амал күні, - сказал Токаев. - Встречаться с родными и близкими после долгой зимы - наша исконная традиция, уходящая корнями в глубину веков. Этот день открывает празднование Наурыза, которое в текущем году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Эти светлые сакральные праздники взывают к добродетели, способствуя продвижению благородных и созидательных ценностей. Проведение Курултая в эти дни - хороший знак.

Открыла выступление президента тема налоговой реформы:

- Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию.

Токаев отметил, что в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета.

- Наше государство - социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность, - сказал он.

Глава государства обратил внимание на проблему уклонения бизнеса от налогов:

- В Казахстане действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, они сформировали в стране подобие налогового офшора. Появились две основные группы предпринимателей - те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом.

Президент не обошёл стороной болезненную для казахстанцев тему перевода времени.

- Согласен с Правительством и большинством депутатов, а также со специалистами - в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и, тем более, не следует политизировать данный вопрос.

Токаев выделил крупный международный логистический проект, не последнюю роль в котором играет Аркалык - Транскаспийский международный транспортный маршрут:

- Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона.

Глава государства сказал, что в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс:

- Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане.

Целый блок президент уделил Трампу и роли США в мире:

- Утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики. Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела. На поверку все оказалось проще простого - разворовывались миллиардные бюджеты. Личные капиталы практически всех радетелей "за прогресс и демократию", "права человека" , "свободу прессы" , "борьбу с коррупцией" никак не совпадают с их заработной платой. Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия "глубинного государства", восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки.

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