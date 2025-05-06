На прошлом заседании прокурор пояснила, что водитель Исмоилжон РОЗАКУЛОВ в момент аварии был утомлённым. А до начала разбирательства ходили слухи о том, что он уснул за рулём. Сегодня, 6 мая, подсудимый дал показания на допросе в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

ДТП произошло 16 декабря 2024 года на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган в Карасуском районе. Согласно обвинению, Розакулов на фуре "Вольво" выехал на встречную полосу и врезался в минивен "Тойота Альфард". В результате три пассажирки минивена, все они - учителя школ, скончались на месте, а водитель "Альфарда" и остальные пассажиры, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Розакулова судят по п. 4 ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от 7-ми до 10-ти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Подсудимый полностью признаёт вину.

Исмоилжон Розакулов / Фото из архива "НГ"

- Я заснул за рулём, - пояснил Розакулов 6 мая. - Проснулся от удара. Сразу после столкновения я был в шоковом состоянии, затем подошёл к "Альфарду", увидел три трупа и вернулся в свою машину.

- Сколько занимаетесь грузоперевозками? - спросила гособвинитель Алма НУРСЕИТОВА.

- Лет пять уже.

- Всегда выезжаете на такие дальние расстояния?

- Да.

- Сколько дней находитесь в дороге?

- 10 дней, 15 дней, иногда месяц.

- На эту поездку когда выехали?

- 4 декабря.

- Какой у вас распорядок дня в работе? Как отдыхаете?

- Двигаюсь всё время, пока не устану. Когда устаю, останавливаюсь, ем, отдыхаю и продолжаю движение.

- Непрерывно до отдыха сколько времени едете?

- 4-5 часов. На перерыв 30 минут - 1 час. Ночью после 12-ти не езжу. Утром в 5 часов выезжаю. Иногда ночью тоже езжу, если погода ясная, до 3 часов ночи.

- Не боитесь, что заснёте?

- Боюсь.

Розакулов подтвердил, что и в этой поездке такие мысли у него были.

- Тогда почему выезжаете на трассу, если не отдохнули, если устали? - спросила прокурор.

- Я отдохнул и выехал.

- В ночь до выезда спали?

- Не ночью. С 6 утра до 11 утра отдыхал.

- До 6 утра ехали?

- Нет. В 3 часа ночи приехал на таможню, ждал очередь. Пока ждал, уже наступило 6 утра.

- До таможни сколько часов ехали?

- Часов 6.

- Когда ждали очередь, спали?

- Нет. Думал, что пропущу очередь. Поэтому сидел, отдыхал. После таможни приехал в Фёдоровку и я часа 4 отдыхал, ел, спал. Заправился и поехал в Костанай.

- В Костанае отдыхали?

- Нет. Вначале было всё хорошо. После того, как проехал Аулиеколь, случилось ДТП.

- Чувствовали, что устали?

- Да.

Розакулов заявил ходатайство об изучении записи видеорегистратора "Альфарда", чтобы установить скорость его движения в момент ДТП. Водитель минивэна Талгат Сеитов проходит по делу потерпевшим. Розакулов напомнил, что вину признаёт полностью, но добавил:

- Думаю, его вина тоже есть.

Представители потерпевших попросили в ходатайстве отказать, поскольку считают, что даже при условии, что Сеитов превысил скорость, это административное нарушение не относится к уголовному делу Розакулова.

Судья сказала, что примет решение по ходатайству на следующем заседании.

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