Подозреваемый в течение 6 лет предоставлял займы под проценты через приложения OLX и Instagram. При этом мужчина не имел соответствующей лицензии. Свои действия маскировал под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Кадр из видео АФМ

- Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге, - сообщает пресс-служба департамента АФМ по Костанайской области. - Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет.

Однако фактически на руки женщина получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины (Tank 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter).

Расследование продолжается. Иная информация, отметили в департаменте, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.