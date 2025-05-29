Об аварии, произошедшей на улице Л. Чайкиной, сообщает ИА "Город" со ссылкой на местную полицию. Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" вчера, 28 мая, около 22.00, наехал на опору электропередачи.

Фото и видео ДТП прислали в редакцию "НГ" очевидцы.

- В результате ДТП пострадала пассажирка, находившаяся на переднем сиденье автомобиля, - сообщили в пресс-службе ведомства изданию. - Женщина 1978 года рождения была оперативно доставлена в реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы. Состояние её тяжёлое.

Водитель автомобиля также оказался в медучреждении, он находится в отделении травматологии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.