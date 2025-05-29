Женщина оказалась в реанимации после наезда автомобиля на столб в Рудном
29 мая 2025, 12:08 | Происшествия
Об аварии, произошедшей на улице Л. Чайкиной, сообщает ИА "Город" со ссылкой на местную полицию. Водитель автомобиля "ВАЗ-2109" вчера, 28 мая, около 22.00, наехал на опору электропередачи.
Фото и видео ДТП прислали в редакцию "НГ" очевидцы.
- В результате ДТП пострадала пассажирка, находившаяся на переднем сиденье автомобиля, - сообщили в пресс-службе ведомства изданию. - Женщина 1978 года рождения была оперативно доставлена в реанимацию Рудненской городской многопрофильной больницы. Состояние её тяжёлое.
Водитель автомобиля также оказался в медучреждении, он находится в отделении травматологии.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние новости
29.05.25 15:39 «Здание аэропорта - из легковозводимых металлоконструкций» - Еще раз об авиаперспективах Аркалыка
29.05.25 13:41 Списание кредитов: новый механизм заработает в Казахстане
29.05.25 11:17 Займы на 556 млн тенге через интернет - Расследование незаконной микрофинансовой деятельности ведут в Костанайской области
29.05.25 09:13 Дату начала Курбан айта объявили в ДУМК: будет ли у казахстанцев дополнительный выходной
28.05.25 19:34 Подготовка к сельскохозяйственной переписи стартует в Костанайской области. Обязательно ли отвечать на вопросы?
28.05.25 15:29 Украшения со смыслом: что стоит за выбором аксессуара
28.05.25 14:41 Первый четвертьфинальный матч чемпионата Казахстана по футзалу с участием «Аята» завершился в овертайме
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.