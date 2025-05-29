Сегодня Сенат рассмотрел поправки в законодательство по вопросам развития финансового рынка и обеспечения безопасности граждан в сфере кредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Одна из новелл подразумевает введение досудебного списания мошеннических кредитов, которые были оформлены без согласия и участия заемщика. Действующая сегодня норма предполагает, что такие кредиты списывают только по решению суда.

"В рамках данного законопроекта мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов. Если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период "охлаждения", который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на выдачу кредита, это легко администрируется и доказывается", - сказал на брифинге в Сенате зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

Банки или микрофинансовые организации будут обязаны до суда списать эти кредиты. Кизатов уточнил: тем, кто уже начал выплачивать мошеннические кредиты или выплатил их до конца, средства возвращаться не будут.