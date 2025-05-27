Жительница села Фёдоровка Фёдоровского района Татьяна БРЫЛЁВА - мать-одиночка, инвалид III группы. Весной этого года, как и в прошлом, в её дом № 57 по ул. Павлова зашла вода. По мнению Татьяны, причина в том, что на дороге рядом с домом не сделаны водоотводные кюветы и не проложили водопропускные трубы.

После подтопления в 2024 году специальная комиссия отказала Брылевой в компенсации ущерба. В этом году история повторилась. В апреле она вновь обращалась в районный акимат, прокуратуру и вызывала службу ЧС для откачки воды. Она утверждает, что сотрудники ЧС и акимата лишь «имитировали бурную деятельность» и фактически ситуацию не решили. Поэтому откачивала самостоятельно - с помощью насоса.

- Вода уже в доме по колено и не убывает, такого вообще за 18 лет здесь не было! Я за свой счёт сделала ремонт, в апреле вызывала службу ЧС, чтобы из кювета через дорогу воду откачали, потому что я ещё тогда предвидела: вода придёт в дом, - рассказала «НГ» Брылёва 13 мая. - В прошлом году я уже сама хотела кюветы сделать. Но мне сказали, что это земля государства и я не имею права ничего рыть. А потом акимат говорит, что мой дом - это моя ответственность!

В ответе на запрос "НГ" заместитель акима Федоровского района Карина МУРАТОВА сообщила: на основании обследования участка Татьяны Брылёвой в апреле прошлого года комиссия пришла к выводу, что в её случае не наступила трудная жизненная ситуация (как и у других федоровчан, о которых мы писали в прошлом году), а значит, основания для оказания социальной помощи отсутствуют. Решение принималось на основе акта обследования, фото- и видеоматериалов и утверждалось путём открытого голосования.

- Причина повторного подтопления в том, что пол в доме расположен ниже уровня земли, а в мае этого года в районе выпало 85,1 мм осадков, - пояснила она. - Подтопление произошло не из-за кюветов, а из-за грунтовых вод. Состояние жилья, его обслуживание является непосредственной обязанностью собственника.

В акимата предоставили сведения о количество осадков в мае 2024 года - 30,4 мм. Норма для этого месяца - 29,3 мм. То есть, в мае 2025-го норма была превышена почти в три раза.

Муратова заверила, что расчистка и ремонт кюветов проводятся акиматом района ежегодно. Однако в прошлом году неоднократно объявляли госзакупки на укладку труб для водоотведения, но они не состоялись из-за отсутствия или отказа потенциальных поставщиков. Закупки объявлялись как открытым способом, так и методом из одного источника.

Планы по улучшению ливневой и дренажной инфраструктуры в Фёдоровке формируются при подаче бюджетных заявок на очередной финансовый год. Однако конкретные сроков и объёмы этих работ по ул. Павлова в ответе не сообщили.

В запросе мы уточнили, что Татьяна - мать-одиночка и инвалид III группы. И спросили, можно ли ей помочь в таком случае.

- В законодательстве Казахстана не закреплено отдельное понятие «мать-одиночка», - пояснила заместитель акима района. - Тем не менее, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут претендовать на адресную социальную помощь или другие виды поддержки. Инвалиды обеспечиваются вспомогательными средствами по медицинским рекомендациям.

Татьяна Брылёва не согласна с выводами комиссии. Она настаивает, что отсутствие водоотводов усугубляет ситуацию, а игнорирование проблемы в течение двух лет наносит вред её здоровью и имуществу. И видит в этом вину местных властей.

26 мая она сообщила «НГ», что вода во дворе через несколько дней ушла. Решать проблему пришлось своими силами. Но в кювете возле дома вода стоит до сих пор.

Фото Татьяны БРЫЛЕВОЙ