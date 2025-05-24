В Костанае открыта выставка учащихся Рудненского музыкального колледжа, которые постигают основы дизайна. Многие выпускники работают по специальности, а некоторые даже преподают. «Всё, что окружает нас – разве не один сплошной дизайн?» - слышал я риторический вопрос. И готов ответить на него утвердительно.

Впрочем, первые студенты учебного заведения, которое открылось в Рудном 68 лет назад, больше задумывались о крыше над головой – училище, основанное в строящемся городе горняков, впервые разместилось в бараке и постоянно переезжало. Новое начало положил 1971 год, когда в прямом смысле бродячих музыкантов приютила бывшая школа по Ленина, 30. Где колледж стоит и по сей день. В 2008 здесь открылась специальность «Дизайн». А что: музыка это ведь тоже дизайн, только звуковой. Кстати, на представленных графических работах то ли дело встречаются музыканты и их инструменты.

- Это первая наша областная выставка за всё это время, - говорит заведующая отделением дизайна Рудненского музыкального колледжа и преподаватель дизайна Татьяна ШТУЛЬБЕРГ, - мы решили показать, на что способны наши ученики, и чему мы их можем обучить. А обучить мы можем быть мастерами изобразительного искусства и интерьера. Поэтому мы представили лучшие работы, в том числе и дипломные, за все годы существования отделения «Дизайн». Гляньте вокруг: студенты демонстрируют свои интересы, своё видение и восприятие мира – правда, в рамках учебных задач. Знаете, дизайнеры иногда видят то, чего не замечают прочие...

- Мы изучаем, например, живопись, рисунок, основы композиции и даже анатомию, - рассказывает студент первого курса Роман ИСБЕРГЕНОВ, - мне это даёт творческое развитие. Мечтаю стать дизайнером-оформителем.

- Ещё в детстве я хорошо рисовала, и однажды мама обратила на это внимание, - рассказывает свою историю выпускница, а ныне мастер дизайна Лиана ТАБАКОВА, - так начался мой путь от художественной школы до профессионализма. Посмотрите, какую композицию с античной Венерой я приготовила для вернисажа. Здесь один из необычных приёмов – декоративная штукатурка.

Я приметил: почти все работы не подписаны. «Это чтобы зрители не отвлекались, отдавая приоритет композиции, содержанию и посылу», - пытаются оправдаться организаторы выставки.

- Вот я смотрю, среди вас больше девушек, - замечает член Союза художников РК, живописец Николай ТОРШИН, - а когда мы в своё время учились по специальности, в группе были почти сплошь молодые люди, так что на художниц смотрели с благоговением. А судя по работам вы молодцы, хотя у нас было по-другому: учили рисовать больше с натуры – пейзажи, портреты. Или поставят нам обнажённую натурщицу, и мы рисуем. Можно, конечно, срисовывать и с фотографии, но тогда важно не копировать, а расставлять свои акценты, модифицировать цветовую гамму. Общее фото? Давайте. Мне нравится фотографироваться с молодыми девушками!

В экспозиции «Сквозь призму искусства» - графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, дизайн-проекты интерьера и костюма. По сути, это настроение, переданное через предметы и их нетривиальные детали. И на это можно совершенно свободно любоваться в картинной галерее целый месяц.

Начинающие дизайнеры и их работы









Аина КУВАМБАЕВА, 4 курс. Дипломная работа. Холст, масло.

Гульсана ЖАКАШЕВА, 4 курс. Дипломная работа. Холст, масло.

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