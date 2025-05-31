Она рано осиротела и родителей ей заменила бабушка. В детстве Клавдия КЛИМОВА представляла себя учительницей, а ее учениками становились любимые куклы. Сегодня она является владелицей частного детского сада в районе Костанай-2. В современном мире труд и педагогов, и воспитателей не всегда находит должную оценку. В далеком прошлом осталось время, когда к учителю относились с уважением и родители, и дети. Об этом мы и поговорили с нашей героиней.

Клавдия Климова: «Некоторые мамы часто ведут себя так, как будто приводят в сад бесформенную глину»

- Что самое трудное в работе воспитателя детского сада?

Парадоксально, но это не дети. Самая большая сложность – взаимодействие с родителями, с новым поколением, которое зачастую ставит себя выше педагогов.

Проблемой является то, что мы лишены права на объективную оценку. Порой многие преподаватели и воспитатели вынуждены говорить то, что хотят услышать родители: захвалить детей, даже если у ребенка есть проблемы в развитии. Если ты упоминаешь о задержке речевого развития или других сложностях, то тут же сталкиваешься с агрессией со стороны родителей. Они считают, что педагоги не имеют права на подобные замечания, ведь мы «не врачи, не психологи». Это настоящая проблема XXI века.

Многие, подъезжая к детскому саду, в грубой форме отбирают у ребёнка телефон, совершенно не задумываясь о его чувствах. Соответственно, малыш в слезах. Или другая ситуация: родители знают, что ребёнок не может заснуть без соски, но вместо подготовки к расставанию просто вынимают соскуё изо рта перед входом в группу, причиняя ребёнку ненужную травму. Кто в этом случае виноват: детский сад или родители?

XXI век с его социальными сетями очень сильно забивает голову родителям. Они лишаются способности самостоятельно воспитывать детей, перекладывая всю ответственность на воспитателей, учителей, бабушек и дедушек, считая, что им все обязаны. Некоторые мамы часто ведут себя так, словно они не имеют никакого отношения к воспитанию собственного ребёнка, как будто приводят в сад бесформенную глину, из которой нужно что-то слепить. Я думаю, что об этом необходимо говорить, писать, рассказывать, так как чем дольше мы молчим, тем хуже ситуация. И речь идёт не только о детях с аутизмом или другими серьёзными заболеваниями, хотя и эта проблема заслуживает особого внимания, потому что молодые родители, рожая таких детей, часто умалчивают об этом, усугубляя ситуацию.

Счастье в простом

– Почему вы выбрали именно эту сферу деятельности?

- Дети – это сокровенная любовь моей души. Мне кажется, в свое время я ощутила недостаток этой любви и теперь хочу восполнить ее, даря тепло, заботу и добро юным воспитанникам. Еще в школьные годы мечтала создать свой собственный детский дом. Потом поступила в педагогический институт, какое-то время работала учителем, проходила практику. После, открыв свое дело, поняла, что моя мечта, к сожалению, неосуществима. Даже открытие частного детского сада представляется сложной задачей, что уж говорить о создании полноценного детского дома. Но в глубине души по-прежнему мечтаю о детском доме, который бы пользовался государственной поддержкой, обеспечивая детям достойную жизнь и возможности для развития.

- О чем вам сложней всего говорить?

О том, что и без того обделенные всем дети страдают от системы, где нет родительской заботы. Но есть государство, оно же по сути должно обеспечивать их всем необходимым: и питанием, и уходом. К сожалению, бывают случаи, когда казенное имущество расхищается и до детей доходит лишь малая часть. У нас нет прямых доказательств, чтобы открыто об этом говорить.

Данная тема вызывает у меня боль. Впрочем, у каждого своя правда. Возможно, именно поэтому я считаю себя человеком, который ответственно занимается детьми, вкладывая в свою работу душу и совесть. Многие родители доверяют своих детей, зная меня, как человека, преданного своему делу. И я их никогда не подвожу. Конечно, у всех свое мнение и угодить всем невозможно. Я не стремлюсь к наградам и почестям, моя главная награда - искренняя благодарность родителей. Простите, эмоции взяли верх.

Радость жизни - детский смех

- Эмоциональное выгорание – часто сталкиваетесь?

- Да, конечно, ведь я живой человек. Достаточно оказаться в определённой среде, где твоя ценность сведена к нулю. В коммерческой сфере ещё остаётся возможность выбора: можно отказаться от работы с конкретным клиентом. Но в государственных структурах ситуация другая. Там, где регламенты и иерархия доминируют, несогласие или несоответствие ожиданиям может повлечь за собой увольнение или другие негативные последствия.

Мое же эмоциональное выгорание никогда не вызвано усталостью от физических забот о детях. Просто люди, научившиеся производить потомство, иногда оказываются неспособными к конструктивному взаимодействию и общению с окружающими. В результате они же и становятся потоком отрицательной энергии для других. В такой среде выживет тот, кто может стать акулой. В противном случае тебя эмоционально обескровят, прикрываясь мнимым правом. Эти люди уверены в своей безграничной власти, хотя зачастую сами не демонстрируют достойного отношения к собственным детям. Если бы существовала возможность взглянуть на их взаимоотношения с детьми вне работы, возможно, потребовалось бы вмешательство органов опеки. Ведь многие не уделяют должного внимания своим детям, но требуют качественного ухода от других, при этом не желая платить за это адекватную цену. Считают, что государство обязано предоставить бесплатные услуги. Это тема для отдельной дискуссии.

- Смартфон и планшет - благо или вред для развития ребенка?

- Если ребенок здоров и полноценно развивается, ни одно современное устройство не сможет нанести ему вред. Будь то наушники, планшет, телефон или телевизор с мультипликационными фильмами. Я поддерживаю современный мир и инновационные технологии, направленные на всестороннее развитие детей. Конечно, важно соблюдать меру, но если ребенок развивается нормально, то ни один гаджет не нанесет вреда. Мой сын, например, с помощью телефона выучил цвета и буквы на английском языке.

Это вполне естественно. В условиях пандемии, непогоды мы все используем телефоны для выполнения домашних заданий, а между тем бытует мнение, что гаджеты - это плохо. Не согласна с этим утверждением. Я убеждена, что необходимо соблюдать баланс и равноправие в использовании технологий.

Фото предоставлены Клавдией КЛИМОВОЙ