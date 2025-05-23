Полиция проводит досудебное расследование по серии фактов мелкого мошенничества, связанных с попытками расчёта сувенирными купюрами, внешне схожими с настоящими. Продавцы и владельцы магазинов утверждают, что лн действовал не один.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 48-летний житель Рудного, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов обмана продавцов, - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Карина БАЗАРБАЕВА. - Первый инцидент был зафиксирован в апреле: в одной из донерных Костаная мужчина расплатился сувенирной купюрой номиналом 5 000 тенге с надписью «Празднуем вместе» при покупке напитка и получил сдачу. Аналогичные случаи повторялись в мае. В одном из заведений фастфуда мужчина приобрёл самсу и колу, снова используя ненастоящую банкноту. Сдача была выдана без подозрений со стороны продавца. 18 мая в полицию обратилась местная жительница, которая приобрела билет на "Колесо обозрения" в парке аттракционов Костаная. Расплатившись купюрой в 10 000 тенге, она получила сдачу, среди банкнот которой была и сувенирная номиналом 5 000 тенге с той же надписью «Празднуем вместе».

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне билет в этой же кассе покупал мужчина, который и предъявил на оплату такую купюру. На следующий день тот же человек, находясь в парке, приобрёл попкорн и вновь использовал ту же схему. 20 мая он появился уже в овощном магазине в микрорайоне КСК, где также получил сдачу после расчета сувенирной купюрой.

Как отметили сотрудники полиции, злоумышленник пытался скрыть свою внешность, используя солнцезащитные очки. Тем не менее, его личность была установлена.

- В отношении него начато досудебное расследование по ст. 187 УК РК («Мелкое хищение (мошенничество), совершённое в незначительном размере и неоднократно»), - сообщила пресс-служба ДП. - Во время допросов он дал признательные показания по 7 фактам. На данный момент у него статус свидетеля, имеющего право на защиту.

Накануне предприниматель Сара СОКИТАЕВА рассказала «НГ» о нескольких попытках мужчины расплатиться в магазинах Костаная сувенирными деньгами. Происходило это в разных районах города, в том числе в ее торговой точке. По этому поводу 10 мая она написала заявление в Южный отдел полиции.

В редакцию предприниматель прислала видео, в том числе от коллег из других магазинов, на которых видно, что схема поведения у этого человека, когда его уличают продавцы, везде одна и та же. В пресс-службе ДП подтвердили "НГ", что именно этого мужчину задержала полиция.

Однако предприниматели заявляют, что он не один такой. Обмениваются информацией о том, что «на маршруте» с сувенирными купюрами замечены трое, среди которых одна женщина. Работают примерно с февраля. Их замечали, кроме Костаная, в Тобыле, Рудном, Лисаковске. Есть фото. Кроме задержанного на данный момент, предприниматели делятся также снимками молодого мужчины с бородой и женщины в низко повязанном темном платке.

В полиции "НГ" сообщили, что на сегодня установлены еще 3 факта использования сувенирных купюр при оплате, в которых фигурирует жительница Рудного. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Сувенирные купюры свободно продаются на Ozon и Wildberries.

Полиция напоминает жителям региона о необходимости внимательного отношения к денежным купюрам. В случае сомнений в подлинности или при выявлении фальшивых денежных знаков гражданам следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.