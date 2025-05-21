Фотографию фальшивой банкноты номиналом 5 000 тенге потерпевшая прислала в редакцию "НГ". По словам женщины, такой неприятностью обернулось для ее семьи посещение Парка культуры и отдыха.

- В Центральном парке в кассе атракционов мне дали сдачу фальшивой купюрой, - сообщила она. - Обнаружила это только на следующий день. Вернуть сейчас мы их никак не можем. Написали заявление в полицию. Пока исход неизвестен. Но хочу предупредить всех людей.

"НГ" обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

- В Костанае в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о получении фальшивой купюры. По её словам, инцидент произошёл во время посещения Центрального сквчера, - сообщили в ведомстве. - Женщина приобрела билет на "Колесо обозрения" за 1 500 тенге, расплатившись купюрой номиналом 10 000 тенге. В качестве сдачи кассир вернула ей купюры номиналом 5 000, 2 000 и 500 тенге. Уже дома женщина обнаружила, что купюра номиналом 5 000 тенге оказалась поддельной - на ней имелась надпись «Празднуем вместе». По факту мелкого хищения, то есть мошенничества, совершенного в незначительном размере, полиция проводит досудебное расследование по ст. 187 УК РК. Проводятся все необходимые следственные действияи оперативно-розыскные мероприятия по установлению правонарушителя.