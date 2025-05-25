Америку романтизируют традиционно. От хруста бейгла в нью-йоркском кафе до голливудской аллеи славы в Лос-Анджелес - все кажется настолько красивым, что хочется попасть туда хотя бы однажды. Но за кадром остается главное - люди, их опыт, страх, одиночество и рост. Новое поколение костанайцев выросло на образах из западной культуры. Но на самом ли деле все так, как в фильмах?

На работу во Флориду и Нью-Джерси

22-летняя Айша КУНАЕВА дважды участвовала в программе для студентов Work and Travel. Впервые оказалась в США 2023 году. ⁠О программе узнала на первом курсе университета. Увидела в Интернете ролики, где студенты рассказывали, как ездят в Америку, зарабатывают деньги и путешествуют.

Айша Кунаева на Таймс-Сквере в Нью-Йорке

- Тогда эта идея меня заинтересовала, - вспоминает девушка. - На втором курсе я уже четко решила, что хочу попробовать себя в этой программе. В первую очередь привлекла возможность попрактиковать английский язык, так как это связано с моей специальностью - «иностранная филология». Когда поехала в первый раз, не до конца осознавала, что лечу на другой конец света. Почти не было четких ожиданий - просто ехала, чтобы попробовать что-то новое. Не особо представляла, куда можно поехать, что посмотреть, чем заняться. Все было в новинку, я больше наблюдала и впитывала, чем строила какие-то планы. Возможно, поэтому мне практически не было страшно. Во второй раз все было по-другому - уже ехала осознанно, с конкретными целями и большим желанием. Хотелось увидеть больше, попробовать что-то новое, заводить новые знакомства. Однако перед второй поездкой было гораздо больше переживаний, хоть я и знала, как все устроено и понимала возможные сложности. Больше всего я боялась не получить визу и попасть в место с плохими условиями.

На Бруклинском мосту. Вечерний Нью-Йорк сияет огнями мегаполиса

В обоих случаях были контракты на 3,5 месяца. В первый раз Айша устроилась сразу в несколько мест. Первое - «Макдональдс» во Флориде, в городе Панама-Сити-Бич, часовая ставка составляла $13.50. Второе - в прачечной.

- Фактически ничего стирать не нужно было, нужно было выглаживать постельное белье и полотенца на специальной машине, - вспоминает Айша. - Но я сразу ушла оттуда, так как работа мне не подошла. Позже устроилась на вторую работу - снова в фастфуде с такой же ставкой в час. В Казахстане у меня тоже был опыт работы в общепите и, если честно, разница огромная. Условия труда и особенно зарплата отличаются кардинально. Например, сумму, которую можно заработать в Америке за полторы недели на довольно простой работе, в Казахстане можно получить только за целый месяц на «нормальной» должности. Кроме того, у нас практически никто не оплачивает переработки, особенно в сфере обслуживания - это воспринимается как норма. А в США, если ты работаешь больше 40 часов в неделю, то овертайм оплачивается по повышенному тарифу - от $19 до $25 в час, в зависимости от работодателя.

На следующее лето девушка отправилась в штат Нью-Джерси, в город Вайлдвуд. Работала в игровом центре на позиции «каунтер».

Айша Кунаева с командой на работе в Вайлвуде в игровом казино

- Посетители играли в автоматы, накапливали баллы (поинты), а потом могли обменять их на различные призы. Вещей там было, как в большом супермаркете. Моя задача была помогать им выбирать подарки, записывать, что именно они хотят, искать это на складе и оформлять выдачу, - поясняет Айша. - Было интересно, потому что приходилось много общаться с разными людьми и работать в команде. Ставка - $14-15 в час. Вторую работу я не искала, так как устроилась на полный день и часто брала двойные смены, нагрузка была довольно плотной и этого дохода вполне хватало. В обоих случаях поездка окупилась. Я смогла покрыть расходы на участие в программе, проживание и питание, а также привезла с собой много вещей - одежду известных брендов, электронику, подарки. В Америке все это стоит значительно дешевле, чем в Казахстане. Кроме того, побывала в новых местах, посмотрела страну, получила кучу впечатлений.

Поначалу Айше было трудно понимать речь местных жителей из-за разных акцентов. А еще столкнулась с культурным недопониманием.

В кабине вертолета во время полета над Статуей Свободы

- Когда я оказалась на юге США, во Флориде, в первое время мне казалось, что я вообще не понимаю английский. - отмечает Айша. - В городе было очень много ямайцев, у которых совершенно особенный акцент и манера говорить. Я даже начала думать, что, возможно, учила не тот английский. Общение с ними действительно стало вызовом, особенно на первых порах. В Нью-Джерси было больше американцев с нейтральным акцентом - легче воспринимаемая речь. Также было больше туристов из Европы и других стран, и это дало отличный разговорный опыт. Я уже чувствовала себя увереннее в общении и быстрее находила контакт с людьми. Что касается менталитета - наоборот, мне он даже во многом близок. В Америке никто не оценивает тебя по внешности, статусу или тому, какая твоя семья. Там ты просто человек, и у тебя есть свобода быть собой. Это дает ощущение независимости: ты работаешь для себя, живешь для себя, и никто не осуждает. В этом плане я чувствовала себя даже комфортнее, чем дома. Но, конечно, в Америке есть и свои особенности - там очень много «странных». Ты можешь идти по Нью-Йорку и увидеть человека, который спит прямо на Таймс-сквер или разговаривает сам с собой на улице. Сначала это шокирует, но потом начинаешь воспринимать как часть американской уличной культуры. В целом люди в Америке относились ко мне доброжелательно. Я не сталкивалась с открытой агрессией, оскорблениями или унижением по поводу своей национальности или внешности. Но все же были моменты, которые можно назвать проявлением культурной необразованности - не прямой расизм, а, скорее, непонимание и стереотипы. Очень многие вообще не знали, что такое Казахстан. Некоторые путали его с Пакистаном, другие вспоминали только фильм «Борат», который не имеет ничего общего с нашей реальностью. Даже американцы азиатского происхождения удивлялись: «Как это ты из Казахстана, если ты азиатка?» Они не знали, что Казахстан - тоже азиатская страна. Многих ставило в тупик, что это отдельная страна, но при этом мы говорим на русском и у нас тесные исторические связи с Россией. Людям просто сложно это уложить в голове, потому что знания по географии у большинства американцев, мягко говоря, ограниченные. Так что да, такие моменты были, но относилась я к ним с юмором. Главное - отношение людей было дружелюбным.

Айша признает, что сейчас об этом легко говорить, потому что остались приятные воспоминания. Но реальность этой программы такова, что ты работаешь более 12 часов в день, чтобы заработать на путешествия.

На фоне знаменитого моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско

- Приходилось даже иногда голодать и не спать, особенно в первые месяцы, - говорит девушка. - Но это все стоило того. Помню, как у меня болели ноги, спина, как обжигалась много раз на работе. Эта программа не для тех, кто думает, что вот полечу, на одной работе вывезу все. Нет, там реально нужно пахать, ты измотанный с одной работы идешь на другую. Основной плюс - возможность за короткое время заработать хорошие деньги даже на самой простой работе, где не требуется ни диплом, ни особый опыт. За несколько недель можно накопить на путешествие, обновить гардероб, купить технику - и все это без долгов или помощи родителей. Но если говорить про долгосрочную перспективу, то все сложнее. Жилье дорогое, и ты уже не в окружении таких же студентов со всего мира, как во время программы. Все больше появляется вопросов про легализацию, медстраховку, стабильность. Из минусов, которые я почувствовала на себе - это здоровье. Иммунитет проседает, потому что питание далеко не самое лучшее: кругом фастфуд, много жирного, почти все со свининой, вместо воды - газировка. Чтобы питаться нормально, нужно тратить либо много времени на готовку, либо много денег. А когда работаешь в две смены, на это просто не остается ни сил, ни времени.

Это не сказка, это возможность

21-летний Адиль АЯГАНОВ - уроженец Житикары. Его история отличается, но в ней те же мотивация, риск и надежда на новую жизнь. Замысел вынашивал с 2020 года, а сам переезд случился в 2023-м, резко и без оглядки. В Штаты поехал в одиночку - без знания языка и без четкой уверенности в завтрашнем дне.

Адиль Аяганов в Лос-Анджелесе

- Семья меня поддержала, несмотря на то, что переживали за меня, - рассказывает Адиль. - И поначалу они не верили, что я это сделаю, так и еще совсем скоро. В первое время было сложно - другой мир, менталитет и язык. В основном работал и тренировался. Работал на мувинге (помощь с переездом). Мы грузили и перевозили вещи из одного дома в другой. Приходилось какое-то время жить в машине, которую я купил заранее на собственные накопления. После изнурительных смен, весь пыльный и уставший, ехал в спортзал - только ради душа. В семь утра уже нужно было быть на ногах и идти на тяжелую 15-часовую работу, где требовалась физическая сила и выдержка. Я не сдавался. С самого начала понимал: это временно и это испытание меня закалит. Среди тех, кто встречался на пути, чаще всего руку помощи протягивали люди самых разных национальностей - особенно чеченцы и русские. Они стали мне как братья. Но меня очень шокировали наши соратники-казахи. Я думал, что наши опытные земляки где-то могут подсказать, рассказать и помочь, но столкнулся с обратным. Моим первым работодателем оказался казахстанец, который кинул меня на деньги по окончанию работы. Я понял что в Америке, если ты новенький, все пытаются тебя изжить, даже свои.

Комфортная жизнь в США очень дорогая, говорит Адиль. Но за непродолжительное время проживания он нашел плюсы: работа по делу хорошо оценивается, люди не живут от зарплаты до зарплаты, чувствуешь себя свободно, есть возможность путешествовать. Из минусов: очень много разврата и наркотических веществ, высокий уровень преступности. Непривычные климатические условия: торнадо и землетрясения.

Адиль Аяганов на фоне театра Dolby в Лос-Анджелесе, в котором вручают премию «Оскар»

- Америка - это не сказка, это возможность, - резюмирует молодой человек. - Все зависит от того, как ты воспользуешься ею. Я с детства воспринимал эту страну как место, где любой человек может реализовать себя, если достаточно старается. Но в то же время я трезво понимал: Америка не для слабых. Это страна, где ты никто и звать тебя никак. Выживает тот, кто готов бороться. Для меня это путешествие стало новым риском и вызовом самому себе. Выход из зоны комфорта. Мне было это необходимо. Мое любимое высказывание на все случаи жизни: «Либо ты рискуешь, либо ты работаешь на тех, кто рискнул». Несмотря на трудности, я об этом не жалею. Понял, что я гораздо сильнее, чем думал.

Сейчас Адиль вернулся в Казахстан, чтобы защитить диплом и пройти полное медобследование. После приезда рассказал, что с помощью заработанных денег не только закрыл свои кредиты, но и помог родным, порадовал семью брендовыми подарками, привез маме последнюю модель айфона. Совсем скоро собирается снова ехать - теперь уже с другим пониманием и другим отношением. Хочет поездить по всем штатам, пожить в больших и маленьких городах, узнать больше людей, глубже прочувствовать Америку.

Фото из личного архива героев статьи

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтұрсынұлы