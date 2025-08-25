С 1 января 2026 года в стране будет введен обязательный "Национальный каталог товаров" (НКТ). По данным вице-министра торговли и интеграции Асета Нусупова, в этом году был принят соответствующий закон и утвержден порядок ведения классификатора. Сейчас каталог работает в пилотном режиме, передает inbusiness.kz.

Фото: pixabay

"К проекту присоединились крупные торговые магазины, такие как Anvar, Small, Magnum и другие. В систему включено более 100 тыс. наименований товаров. Отныне в чеке будет отображаться специальный NTIN-код для всех товаров. Код NTIN аналогичен международному GTIN, 13-значному коду товара", – сказал вице-министр.

По его утверждению, с кодом, присвоенным товару, можно увидеть весь его цикл – с завода, откуда он был отправлен. Это позволяет избежать теневой торговли, производства некачественной продукции и установить справедливую конкуренцию.

Кстати, по данным платформы для бизнеса Ismet.kz, созданной оператором "Казахтелеком" для информирования субъектов малого и среднего бизнеса, Национальная система прослеживаемости товаров (НСПТ) в настоящее время служит для обеспечения прозрачности и контроля за перемещением социально значимых продтоваров (СЗПТ) по всей цепочке поставок, начиная с производства и заканчивая реализацией конечным потребителям.

"Через НСПТ прежде всего, осуществляется мониторинг цен. Создан единый список товаров для отслеживания на каждом этапе. Все товары отслеживаются от производства до потребителя по единому коду. Уполномоченные органы анализируют инфляцию и цены, используя данные из Национального каталога товаров и кассовых аппаратов", – сообщает портал.

Помимо этого, с помощью данной системы государство прослеживает путь продукта через электронные накладные, определяет запасы в рамках социально-предпринимательских корпораций по категориям, отслеживает цепочки поставщиков до розничных магазинов, выявляя ненужных посредников. Также в системе автоматически списываются запасы в розничных магазинах с помощью кассовых аппаратов.

Сегодня система предусматривает возможность отслеживания текущих остатков в режиме реального времени по 19 основным позициям СЗПТ. Ожидается, что схожий мониторинг будет распространен на все товары, реализуемые в Казахстане.

В Национальный каталог товаров могут включаться любые участники товарооборота. В рамках проекта будут подготовлены учебные материалы, инструкции и интерфейсы для массового подключения.

"Зачем нужен Национальный каталог товаров? Он позволяет вывести из оборота теневую торговлю, заблокировать путь некачественной продукции и защитить рынок от несправедливой конкуренции. Это – новый шаг в развитии бизнеса. С 1 января 2026 года использование кода NTIN из НКТ станет обязательным при продаже всех товаров на территории Казахстана. Это касается всех участников рынка: производителей, импортеров, дистрибьюторов, торговых сетей, маркетплейсов и индивидуальных предпринимателей", – проинформировал вице-министр торговли Нусупов.

Он заверил, что новые правила будут одинаковы для всех. Однако само ведомство торговли пока не полностью готово к внедрению нацкаталога всех товаров. Нормативно-правовые акты все еще находятся на стадии подготовки.

К примеру, минторговли разработало и вынесло на обсуждение проект приказа "О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 31 июля 2025 года № 232-НҚ "Об утверждении Правил ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем".

По сведениям разработчиков, принятие приказа позволит определить порядок формирования и работы Национального каталога товаров.

В свою очередь вице-министром финансов Асетом Турысовым объявлено, что в Казахстане запускается трехуровневая модель контроля за товарами – от маркировки до аналитики.

Что это за модель и как она будет работать? По его словам:

верхний уровень состоит из Общего классификатора товаров, работ и услуг, где хранятся различные категории (например, категория "канцелярские товары");

средний уровень охватывает все то, что входит в эти категории (например, в категорию "канцтовары" входит ручка, которая будет иметь уникальный NTIN, и соответственно в карточке будет заполнено, что за ручка, кто производитель и т.д.);

нижний уровень – маркировка по определенным видам товаров, где будет маркироваться конкретная партия в количественном измерении (например, "в декабре 2026 года была импортирована такая-то партия из ста тысяч ручек").

"У каждого товара есть свой жизненный цикл: он либо привозится из-за рубежа в страну, либо производится внутри Казахстана. Соответственно, каждому товару – на таможне или внутри Казахстана – будет присваиваться NTIN. Если из-за рубежа, у нас есть интеграция с GTIN. Вся эта информация будет регистрироваться в государственной базе данных, а потом уже использоваться во всех сферах: в госзакупках, при счет-фактурах, при чеках", – пояснил вице-министр финансов Турысов.

Он отметил, что каталог уже связан с операторами фискальных данных. В настоящее время в базе находится 15 млн товаров. Каждый день поступают данные по 10 млн чеков от тех операторов, которые уже интегрированы. Реализованы 11 API-сервисов для интеграции с бизнесом.

Резюмируя, можно сказать, что теперь чиновники будут пытаться контролировать каждую ручку, проданную гражданам. Эксперты отмечают, что правительство делает это на фоне беспрецедентного в истории страны дефицита бюджета.

Впрочем, замминистра финансов настаивает, что это необходимо для прозрачности товарооборота, контроля качества и срока годности товаров, а также для борьбы с контрафактом.