Трое студентов колледжей (несовершеннолетний и двое совершеннолетних) собрались дома у несовершеннолетней ученицы одной из школ Костаная. Играли в карты на желания. Один из них, исполняя желание девочки, позвонил на сотовый телефон ее однокласснице с предложением заняться интимной близостью за деньги. Как на ситуацию отреагировали родители и отдел образования - в материале «НГ».

«Извинений не получили»

- Моя дочь повесила трубку и после это написала в WhatsApp на звонивший номер, что обратится с заявлением в полицию, - рассказывает мама потерпевшей девочки Светлана ТОКАРЕВА. - Через пару минут ей снова перезвонили с данного номера и уже другой голос с предложением забыть об этом звонке за 50 000 тенге. Потом моей дочери написал уже другой, знакомый парень, с которым я тоже знакома, и сказал, что его компания так пошутила. Я попросила у него номер телефона родителей. В итоге он написал, что они сожалеют, и он был против этой идеи, что принесут свои извинения. Но ни извинений, ни телефона родителей ни я, ни мой ребенок, так и не получили.

Светлана Токарева: «Они не подумали о том, как мой ребенок будет ходить в школу!» / Фото Ксении РЕБИК

В итоге в отношении звонившего полиция составила протокол по ч. 1 ст. 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство (оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим)».

Инцидент также рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, где сотрудники ювенальной полиции УП Костаная указали, что необходимо перевести в другую школу инициатора розыгрыша - одноклассницу потерпевшей. На этом же настаивала и Светлана Токарева.

- Я собравшимся ребятам и их родителям сказала, что конфликт мирно можно решить только в одном случае - если эту девочку переведут в другую школу, - пояснила она «НГ». - Потому что она учится с моим ребенком в одной школе, и им придется ежедневно видеться. Но ее родители это сделать не согласились.

В итоге комиссия приняла решение о постановке девочки на внутришкольный учет. Но переводить ее в другую школу отказались.

- Своим решением они не подумали о том, как мой ребенок будет ходить в школу! - возмущается Светлана. - То есть получается, что можно так звонить другим детям и тебе за это ничего не будет?!

Еще одно решение комиссии - составить на мать девочки протокол по ст. 127 КоАП «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Материал направили в Специализированный суд по делам несовершеннолетних по Костанайской области. С таким решением Светлана Токарева согласилась частично:

- Неправильно, что только мать наказали! Они уводят от ответственности отца, потому что он военнослужащий, и, видимо, чтобы у него не было в дальнейшем проблем, сделали, мол, его там и не было. А самой девочке на то, что ее мать наказали, вообще все равно. Я считаю, что когда тебя наказывают, ты понимаешь степень своей ответственности и в итоге извинишься, до тебя дойдет, что ты виноват. А до них не дошло. К тому же в данный момент мой ребенок просто не может посещать школу - дочь госпитализировали в больницу с брадикардией (замедленным сердцебиением). Боли в сердце пошли на фоне стресса из-за этой ситуации.

С середины апреля до начала мая дочь Светланы Токаревой лежала в детской областной больнице.

- Она говорила мне: «Я одна, а их много». Говорила, что ей плохо, пошла в школу, и у нее повысилось давление, онемели руки и ноги, - отмечает Светлана Токарева. - После случившегося моя дочь сразу же стала ходить в центр психологической поддержки. Мы обращались ранее к школьному психологу, но я считаю, что должной поддержки моему ребенку оказано не было. Поэтому приняли решение обращаться к частному психологу.

По словам Светланы, у ее дочери был давний конфликт с этой девочкой:

- Еще с конца четвертого класса она хотела общаться с моей дочерью, а та ей не отказала, но и дружить не стала. То есть та девочка навязывалась. И потом в течение 5 лет продолжала заниматься буллингом, сплетнями и кознями против моей дочери. Я все время обращалась к ее родителям. Как могла, защищала свою дочь. Эта девочка - агрессор!

Токарева отмечает, эта же компания подростков ранее предлагала интим за деньги и другой ученице этой школы. Инициатором буллинга была та же ученица.

- Она ей говорила: «У тебя все не так: не та прическа, одежда, маникюр». То она не так села, то не там встала и т. д. В итоге девочка была вынуждена перевестись в другую школу, - рассказала Светлана. - Она тогда настроила весь класс против нее. А против моей дочки не получается, так как она лидер в классе.

16 мая на очередном заседании комиссии по правам несовершеннолетних приняли решение о переводе инициатора розыгрыша в другую школу с нового учебного года. Светлана Токарева также сообщила, что ее дочери в поликлинике дали справку ВКК о переводе на дистанционный формат обучения в связи с состоянием здоровья.

«Ответственность лежит на семье»

«НГ» подала запрос в отдел образования акимата Костаная о выводах, которые были сделаны после инцидента.

В ответе руководитель отдела Гульсим УРАЗБАЕВА сообщила: заместителю директора школы по воспитательной работе объявили замечание. И добавила: в течение этого учебного года в школах провели более 40 встреч, посвященных вопросам психологической поддержки и профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, с участием представителей прокуратуры города и сотрудников департамента полиции. С сентября 2023 года на базе школ Костаная работают Центры педагогической поддержки родителей. Их деятельность направлена на психологическое сопровождение и всестороннее развитие детей, а также эффективное взаимодействие между семьей и школой.

- В школах Костаная действует целый комплекс мер, направленных на выявление и предупреждение рискованного поведения подростков, включая работу психологических служб, внутришкольный учет, взаимодействие с правоохранительными органами и родителями, - поясняет Уразбаева. - Однако важно понимать, что ответственность за поведение ребенка вне школы в первую очередь лежит на семье. Совершенный подростком проступок, произошедший в семейной среде, подтверждает необходимость усиления роли родителей в воспитательном процессе, а также продолжения межведомственного взаимодействия для охвата всех сфер жизнедеятельности ребенка - как в школе, так и за ее пределами.

Комментарий психолога

Ситуацию комментирует психолог, сексолог Владимир АЛЕКСАНИН:

- Подростковый возраст - это время формирования идентичности. Игры с сексуальным подтекстом могут быть попыткой самоутвердиться и получить признание в группе. Если на такое поведение нет реакции - это признак токсичной школьной среды, где отсутствуют нормы уважения.

Чем опасны такие «игры»

Особенно опасны публичные унижения: они могут привести к тяжелым психотравмам и стойким психологическим расстройствам - от тревожности и депрессии до ПТСР.

- Границы дочери Светланы были нарушены на глазах сверстников - это унизительно. Девочка может ощущать вину, стыд, даже если ничего не сделала, - отмечает эксперт. - Она перестает чувствовать себя в безопасности - ни в школе, ни среди сверстников, ни в своем теле.

Без поддержки подросток может «застрять» в этом состоянии на годы. Необходима работа с травмой: восстановление чувства безопасности, самоценности, личных границ, а также просвещение родителей.

Психолог перечисляет признаки девиантного поведения подростков: провокационный юмор, участие в агрессивных чатах, обесценивание чувств других, отсутствие ответственности, манипуляции и резкая смена поведения.

- Часто за такими действиями стоит не агрессия, а внутренняя пустота или протест, - подчеркивает Алексанин.

Перевод участницы конфликта в другую школу психолог называет оправданной мерой:

- Пострадавший не может восстановиться, ежедневно видя обидчика. А для самой девочки, которую перевели, это шанс выйти из роли агрессора, осмыслить последствия и начать заново.

Семья как отправная точка

Владимир Алексанин отмечает, что очень часто девиантное поведение подростка - это следствие семейного климата, недостатка контроля или отсутствия доверия:

- Если родитель отсутствует, подросток ищет признания в группе. Если контроль жесткий, но без тепла - возникает протест или двойная жизнь. Если тема сексуальности табуирована, подросток не может говорить о страхах и стыде и реализует это в «играх».

По мнению психолога, составление административного протокола на мать участницы инцидента может иметь воспитательный эффект, если оно помогает родителю осознать необходимость вмешательства.

- Но если это воспринимается как угроза или стыд, это лишь усиливает отчуждение и формальность: «Нас решили наказать», - отмечает Алексанин. - Такие случаи требуют не только наказания, но и психологического просвещения.

Что могут сделать родители

Эксперт советует:

Вести регулярный открытый диалог без морализаторства.

Обсуждать темы согласия, уважения, сексуальности.

Обращать внимание на изменения в поведении, кругу общения, активности в телефоне.

Учить детей отстаивать границы и говорить «нет».

- Иногда достаточно задать простой вопрос: «Что тебя злит или пугает в школе?», - добавляет психолог. - Это уже даст много информации.

Что должна делать школа

На уровне учебных заведений эффективны:

Обязательные занятия по темам согласия, границ, языка насилия - не только «уроки этики».

Интерактивные форматы: тренинги, ролевые игры.

Безопасная среда, где буллинг не остается без внимания.

Независимый школьный психолог, которому подростки доверяют.

- Подростки часто не понимают, что «игра в карты на раздевание» - уже сексуальное насилие, - отмечает Алексанин. - Неосведомленность - не безобидность. Просвещение в этих темах - профилактика травм и преступлений.

Как различать юмор и насмешку

Безопасный юмор:

Доброволен - никто не участвует против воли.

Не затрагивает уязвимые темы - тело, внешность, сексуальность, семью.

Может быть остановлен - если кто-то говорит «стоп», это уважается.

- Токсичный юмор - это форма давления или оправдание унижения, - поясняет эксперт. - Например, «не будь душным» или «это просто прикол» - типичная маскировка насмешки под шутку.

Как шутить, не причиняя боли

- Задавай себе вопросы: «Хотел(а) бы я, чтобы так пошутили надо мной?», «Смеется ли человек, или ему неловко?», «Готов(а) ли я извиниться, если задел(а)?» - советует Владимир Алексанин. - Юмор - это не когда смешно тебе, а когда смешно вам обоим.

Если шутка оказалась болезненной, важно признать это и извиниться: «Прости, я не хотел тебя задеть», «Спасибо, что сказал - я не сразу понял».

Конфликт и буллинг - не одно и то же

- Буллинг - это регулярное, умышленное поведение с неравным распределением власти, - объясняет психолог. - Оно всегда публично, демонстративно и причиняет страдания. Инициатор буллинга - один, жертва - одна. Это не разовый конфликт, а систематическое унижение.