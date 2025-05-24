Недавно на заседание Общественного совета Костанайской области была вынесена проблема, которая, на первый взгляд, кажется «цеховой». Строительные компании опять поднимали вопрос о невозможности передать многоэтажные дома для управления и эксплуатации тем, для кого они построены. Причина - в механизмах жилищной реформы, в которых шероховатости с годами не сглаживаются, а наоборот, выпирают булыжниками. Спотыкается о них, в первую очередь, бизнес, а потом мы все.

Общественный совет подключился к решению проблем с управлением жилым фондом

Стала испытанием

Реформе - пятый год. Самый известный ее символ - ОСИ, объединения собственников имущества, то есть нашего жилья не только в границах собственных квартир, но и общедомовых коммуникаций, а также земельных участков. Без таких объединений (форм несколько, суть примерно одна) компания, которая построила и ввела в эксплуатацию многоэтажку, не может передать ее жильцам. Некому. Это следует из закона «О жилищных отношениях». Он четко устанавливает для застройщиков обязанности и сроки.

- В течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома он обязан обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений дома согласно проектно-сметной документации в коммунальную собственность, - перечислила их исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА, - за счет собственных средств переоформить и включить земельный участок, выделенный под строительство, в состав общего имущества объекта кондоминиума, зарегистрировать объект кондоминиума. С момента регистрации дома и права собственности первого покупателя квартиры застройщик в течение 30 календарных дней обязан передать всю техническую документацию на дом созданному в нем ОСИ либо ТОО.

С созданием их как раз проблемы. У нас в принципе мало кто хочет брать на себя ответственность по управлению беспокойным и технически сложным хозяйством многоэтажного дома. А если речь еще и о ЖК, в которых по 500 квартир, то жильцам объединиться и выбрать председателя ОСИ намного сложнее.

Строители, будучи предпринимателями, говорят о дополнительных расходах, которые ложатся на них. И предлагают внести изменения в закон «О жилищных отношениях», чтобы процедуру передачи объекта упростить. При этом закон выход из сегодняшней ситуации вроде бы предусматривает - если за полгода ОСИ не создан, то жилищная инспекция должна назначить в сданный дом временную управляющую компанию.

Расслышать друг друга

Тут выяснилась странность. По словам специалиста отдела земельных отношений акимата Костаная Руслана АХМЕТЖАНОВА, строительные компании к ним по этому поводу не обращаются, жильцы тоже, хотя интерес должен быть и у них. Сам же отдел положение дел не отслеживает, не знает количества, например, за год сданных домов и созданных в них ОСИ, ПТ или ПКСК.

Руслан Ахметжанов

- В голове не укладывается, что госорган не знает положения дел и ждет обращений, - сказала член общественного совета Людмила ОЛКИНЯН.

А Викулова добавила, что закон четко регламентирует обязанности застройщика при процедуре сдачи дома, но обязанности обращаться в жилинспекцию среди них нет.

- Но это же в ваших интересах. Как говорится, дитя не плачет, мать не разумеет, - отреагировал председатель Общественного совета Костанайской области Серик БЕКТУРГАНОВ. - Хотелось бы четкой статистики по проблеме, конкретного примера. Пусть бы застройщик создал прецедент: я обратился в инспекцию, а они не назначили управляющую компанию.

Тем не менее в рекомендациях совета сейчас значатся два пункта, связанных с отсутствием взаимодействия между госорганом и бизнесом. Первое - рекомендовать акимам городов и районов оказывать содействие управляющим компаниям и застройщикам, проводить работу с собственниками квартир, вести статистику регистрации юридических лиц собственников квартир во вновь введенных многоэтажных домах. Второе - рекомендовать жилищным инспекциям акиматов городов и районов... своевременно назначать временную управляющую компанию согласно утвержденным правилам.

Я не я, но хата-то моя

- Одна из причин, почему не создаются ОСИ, - кризис неплатежей. По нашим данным, около 40% жильцов не хотят регулярно платить. И эти 40% для любой управляющей компании или ОСИ критичны. Они не могут из-за этого оказывать услуги надлежащего качества, ищут, на чем экономить, - сказал руководитель ТОО «Бюро долгов» Виктор ГРЕНЦ и добавил, - казалось бы, управляющие компании должны быть заинтересованы в работе на новых домах, должны бы сами искать их как источник дохода для своего бизнеса.

Но на деле все не так. В Костанае на сегодня лишь пять управляющих компаний. И привлекательность этого бизнеса ограничена тем, что для временно назначаемых компаний государство существенно ограничивает тариф.

В связи с таким положением дел общественный совет рекомендует министерству промышленности и строительства РК внести изменения в пункт 7 главы 6 Правил определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании. Костанайцы предлагают заменить в них фразу «применяет минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества...» на формулировку «не выше среднего размера, сложившегося по населенному пункту».

Со своей стороны Ассоциация строителей предлагает внести несколько поправок в закон. В частности, дать право жильцам организовывать простое товарищество для управления объектом кондоминиума, даже если количество квартир превышает 16. Усилить ответственность жильцов за уклонение от квартплаты/взносов посредством штрафов. Ведь никто не ходит за покупками в магазин без денег, а за получаемые услуги в виде содержания дома собственники позволяют себе не платить. Если проблема будет решена, то и организовать ОСИ будет легче, и управляющие компании будут заинтересованы.

Фото Галины КАТКОВОЙ