За прошлое лето в Костанайской области утонули 8 человек, половина – дети. В департаменте по ЧС отмечают: но в 2023 утопленников было 13, а значит «благодаря скоординированной работе государственных органов, активной профилактической деятельности и проведению массовых разъяснительных мероприятий» ситуация улучшилась на 38,5%. О том, как не утонуть с 1 июня по 31 августа (это официальный купальный сезон), рассказали сотрудники ДЧС на брифинге 21 мая.

Тело, погружённое в воду

Каждый час в мире тонет по 40 человек. Чаще всего (70%) это мужики в возрасте от 35 до 55 лет, которые купаются где попало, пьянствуют и переоценивают свои возможности. Следующие по статистике – увы, дети без присмотра. Спасатели подтвердят: тонущий уходит на тот свет чаще всего незаметно, без кинематографических воплей «тону!» или «помогите!»: на крик у него просто не хватает воздуха и энергии.

- В рамках подготовки к купальному сезону 2025 года, - рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Жанибек КАРИМБАЕВ, - в регионе уже проводится патрулирование акваторий рек, озёр, водохранилищ и других водоёмов с привлечением сотрудников оперативно-спасательных подразделений, полиции и волонтёров. Проводятся рейдовые мероприятия на местах массового отдыха у воды. Силами департамента в купальный период ежедневно для патрулирования береговой линии будут выставлены 5 мобильных спасательных постов (моторные лодки) по реке Тобол в границах городов Костаная и Тобыла, на реке Шортанды в границах Житикары и на плотине Акжарского водохранилища на территории Ашутастинского сельского округа в Аркалыке.

Береговой патруль ДЧС готов к рейду. Фото предоставлено отрядом «ДОС»

На общественных началах

А вот и волонтёры. Костанайский поисково-спасательный отряд «ДОС» - это 3 500 добровольцев, почти как армейская бригада. Правда, они редко появляются всем своим внушительным личным составом. Обычно выходят активисты и те, кто свободен для добрых дел вот прямо сейчас. Но группа патрулирования мест купания, это 10-15 человек, набирается всегда.

- Мы постоянно проходим подготовку на «Спасалке» на костанайской набережной, - говорит инфорг отряда Татьяна КОРОГОДА, - где у нас каждый сезон организуют учения.

- ЧСники выдают нам сертификаты о готовности оказывать первую помощь, - добавляет руководитель поисково-спасательного отряда «ДОС» Олеся ЛОГОШИНОВАЧЕВСКАЯ, - последний раз это было осенью. И если наши ребята окажутся в ситуации, когда будет нужна помощь на воде, они не раздумывая приложат свои умения. И такие случаи бывали!

- В 2024 году на базе оперативно-спасательного отряда ДЧС проведено обучение 45 добровольцев, - обобщил на брифинге Каримбаев, - из которых 29 успешно сдали зачёты и получили справки установленного образца. В текущем году работа по подготовке общественных спасателей продолжена. На текущий день обучено 7 человек. В июне по плану комплектования областных курсов ДЧС пройдёт обучение работников оздоровительных лагерей труда и отдыха, то есть вожатых.

Совмсетное построение ЧС и добровольцев. Фото предоставлено отрядом «ДОС»

- На остаток мая водолазы департамента ЧС также запланировали обследование дна акватории 3 детских оздоровительных лагерей, - сообщила днем ранее на брифинге пресс-секретарь управления образования Анна ЛАЗАРЕВА. - Мы проводим активную информационную кампанию в школах с демонстрацией видеороликов по безопасному посещению мест купания.

Войти в одну и ту же реку дважды

На начало лета в области официально назвали 26 мест для купания, это 8 коммунальных и 18 частных пляжей. В мае водолазы оперативно-спасательного отряда уже обшарили дно каждого из них, а теперь ещё и прорабатывается вопрос по открытию нового коммунального пляжа в Рудном.

ЧСники охотно делятся информацией на любимую казахстанцами «штрафную» тему: в 2024 году за нарушение правил безопасности на водоёмах Костанайской области к административной ответственности по ст. 410 КоАП РК привлекли 45 человек, которых наказали на 646 100 тенге. В этом году (купальный сезон ещё не успел стартовать) по безопасности на водоёмах уже привлечено 8 человек на 103 376 тенге штрафов.

Жанибек Каримбаев: «Злоумышленники подвергают опасности жизнь своих же сограждан» /Фото Игоря НИДЕРЕРА

Господи, дай мне знак!

- В запрещённых местах у водоёмов в текущем году планируется установка более 400 предупреждающих и запрещающих знаков, а также билбордов и баннеров. К сожалению, их не только часто воруют ради какой-то наживы, но и иногда просто бездумно ломают, - вынужден был признать замначальника ДЧС. - Нам приходится их ежегодно обновлять. Так вот теперь по поручению министра по ЧС мы начнём всюду, где это возможно, наносить трафаретные знаки: на стенах, бетонных поверхностях, если они только в тех местах есть. Такие не сломаешь и не украдёшь. А если честно сказать, то непонятно, зачем злоумышленники подвергают опасности жизнь своих же сограждан, которые могут не знать, что место запрещено для купания, если нет соответствующего предупреждения. А ведь у нас 8 000 водоёмов в области!

Если подытожить, нынешний сезон, как, впрочем, и предыдущие, ставит гарантом безопасности на воде расчёт на трезвый образ жизни, ответственность и здравый смысл. В запрещённых местах в воду вообще не заходить, за детьми следить, на всякой чепухе не плавать, жилеты рыбакам иметь. Ну и за буйки не заплывать, это же классика.

Дежурство у «Спасалки». Фото предоставлено отрядом «ДОС»