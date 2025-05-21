«Зеленую» концепцию развития областного центра обсуждали 19 мая на аппаратном совещании в акимате Костаная. Один из вопросов, адресованных акиму, был о создании в городе аналога советского «Зеленстроя».

Поручение об этом 11 апреля давал аким области Кумар Аксакалов, осудив практику «ежегодного бездумного кронирования» в Костанае и сопроводив тему комментарием о том, «что вопрос ухода за зелеными насаждениями требует серьезного переосмысления». Речь шла о том, что требуется продумать создание «отдельной службы по уходу, учету и защите зеленых насаждений».

Посадки новые, подходы прежние

- Пока это поручение прорабатывается, - ответил 19 мая на вопрос журналистов аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, - в законодательстве есть противоречия, мы изучаем возможности создания такого госучреждения.

Сейчас этими вопросами занимается сектор из двух сотрудников в отделе ЖКХ акимата, а также общественная Зеленая комиссия - орган консультативный и рекомендательный (возглавляет ее глава Костаная), ну и подрядчики, которые, выигрывая конкурсы на работы по озеленению, высадке цветов, уходу и поливу, обязаны руководствоваться в своей деятельности правилами благоустройства.

Как при таком распределении обязанностей выглядит зеленый наряд города, каждый видит. То, что в озеленении мало системности и нет бережного отношения ни к деньгам, ни к посадочному материалу, тоже заметно.

Эти молодые деревья высажены прямо под проводами на пр. Кобланды батыра

Свежий пример прозвучал на том же совещании. На улице Бородина молодые деревья посажены под линиями электропередачи. При этом взрослые березы там раньше уже кронировали, так как они достигали верхушками проводов. Зачем при новых посадках повторять старые ошибки? Свидетельствуем, то же самое - на проспектах Кобланды батыра и Абая, на улицах Каирбекова и Маяковского.

- Вопрос поднимаете насущный, - признал аким Костаная, - отделу ЖКХ надо посмотреть и где еще возможно - пересадить молодые деревья.

Честно говоря, массовая пересадка в масштабах города выглядит нереальной.

А на очередной вопрос от прессы, планирует ли акимат все-таки убрать провода в подземные каналы, аким ответил: «Прямо сейчас не рассматриваем, в будущем это надо будет делать».

План о плане

Летом в городе будет разрабатываться дендрологический план. Аким Костаная заговорил об этом, комментируя развитие Триатлон-парка - самой большой зеленой зоны города.

- Его площадь 32 гектара, зелеными насаждениями занято только процентов 50, - сказал Жундубаев, - много старых деревьев, у которых верхние ветки высохли. Они уж точно нуждаются в кронировании. Мы ежегодно будем выделять средства на озеленение парка, автоматический полив повысит приживаемость... Надо сделать дендрологический анализ по секторам парка, чтобы деревья там росли разные и тех пород, которые в нашем климате приживутся. Этот парк можно сделать в стиле ботанического сада.

Недавно на прием к акиму города приходила жительница Костаная, которая предложила привлечь к озеленению дачников, ведь у них чего только ни растет, все это районировано и многие рады будут поделиться посадочным материалом. Сама она готова отдать подрощенные дубки.

На таких участках предполагается высадка саженцев, предоставленных в том числе и дачниками

- Это хорошая гражданская инициатива, - высказал мнение аким, - надо поработать с дачниками, чтобы представлять, какие породы и в каком количестве они смогут дать. И использовать не только в Триатлон-парке, но и в городе. Если предложений будет много, можем осеннюю высадку этими саженцами провести.

На данный момент ничего точного по партнерству с дачниками в акимате не скажут. В наличии только идея. Но чтобы инициатива в целом не была сведена на нет стихийностью, аким города поручил специалистам отдела ЖКХ вместе с Зеленой комиссией подготовить к 1 сентября дендрологический план.

Повторение пройденного

Говорят о таком плане, о необходимости системы, учета, ответственности в озеленении не впервые. Два года назад в Костанае по инициативе акима города была создана Зеленая комиссия. На первом заседании 30 мая 2023 года слушали сотрудников дендрологической лаборатории Ботанического сада Алматы. Акимат приглашал их, чтобы обследовали костанайские парки, оценили состояние уличных посадок, дали рекомендации по видовому составу насаждений в соответствии с типами почв в разных районах города. Тогда речь уже заводили о том, что будет создана некая озеленительная концепция...

Кстати, именно алматинцы одобрили посадку в Костанае сосен из Башкирии, пирамидальных тополей и кизильника. Они же оценивали состояние после высадки. Видели желтеющие сосны. И первая рекомендация была: сначала обеспечьте регулярность полива, а потом сажайте.

Хотелось бы напомнить еще о некоторых моментах с того заседания, чтобы понимать, как исполнительная власть воспринимает рекомендации науки и реагирует на замечания. Тем более, что алматинским специалистам было заплачено 17,5 млн бюджетных тенге. Такие дорогие уроки надо хорошо усваивать.

Устройством автоматического полива в парках город занялся.

Но, помимо парков, ситуация зачастую унылая. Пример - окрестности Жастар сарайы, саженцы там массово высохли, на их месте ничего нет, один бурьян.

Всего в Костанае в этом году подрядчики по гарантии заменили 80 пропавших сосен, посадили 242 штуки боярышника, 700 кустов кизильника. Посмотрим, как приживутся.

В Костанае начали ломать практику озеленения в ходе субботников, когда в лунки размером с наперсток тыкают саженцы с подсохшими корнями и заваливают, чем попало, и потом отчитываются, что посадили. В этом году улицы озеленяют подрядные организации.

Около Дворца бракосочетаний по ул. Каирбекова появились почти трехметровые сосны.

Приствольные круги обширные, деревья закреплены растяжками. Наблюдаем, как дальше будет. Сейчас-то все выглядит прекрасно.

На пересечении улиц Тауелсиздик и Алтынсарина подготовлены большие лунки для посадки. Размеры указывают на то, что копали подрядчики. Но вот насчет «подготовлены» - я поторопилась. В лунках и вокруг них полно строительно мусора.

Уже упомянутые алматинские дендрологи указывали, что земля даже в парковых зонах Костаная перенасыщена щебнем, кусками бетона, обрывками пластика.

- 10 сантиметров чернозема, а дальше - строительный мусор, - отвечал в 2023 году на вопрос акима о парке по ул. Гашека заведующий лабораторией дендрологии Ботанического сада Алматы Николай ЗВЕРЕВ. - Ребята, которые обслуживают этот парк, сказали, что лунку глубиной 1,2 метра копают по полдня, одни камни. Если там сажать деревья, надо поливать беспрерывно, чтобы они прижились.

Ситуация не меняется. В конце апреля этого года в Центральном сквере завершали прокладку труб для полива. Рабочие, копая траншеи, выворачивали наружу тот самый набор из песка, щебня и бетонного боя.

В сквере несколько лет подряд роют, монтируя освещение, расширяя дорожки, меняя бордюры. Строительные остатки хоронят под деревья.

И если это спокойно делается в центральной прогулочной зоне, то что говорить о ремонтах улиц, после которых газоны завалены строительными остатками.

Так что одна из значимых рекомендаций специалистов полностью игнорируется.

Сделаем и переделаем

Из хорошего - акимат Костаная намерен освободить «замурованные» деревья на проспекте Аль-Фараби, на отрезке от железнодорожного вокзала до улицы Баймагамбетова в рамках реконструкции участка в соответствии с дизайн-кодом города.

- Там, где возможно, надо разобрать брусчатку, открыть грунт, засеять газон, - сказал Марат Жундубаев.

Горожане давно обращали внимание власти на то, что в ходе ремонтов дорожного полотна и последующего благоустройства территории подрядчики всю тротуарную зону до бордюра закладывали брусчаткой. И тем деревьям, которые они все-таки сохраняли или сажали новые, оставляли совсем маленькие приствольные круги.

Как раз указанный участок проспекта Аль-Фараби - яркий тому пример. В частности, от улицы Темирбаева до Майлина нет ни одного дерева с нормальным приствольным кругом. У берез уже сохнут верхушки.

Как только мы опубликовали эту новость на странице в Instagram, посыпались комментарии с указанием адресов, где деревья тоже надо освободить. Один из них - рядом с Ледовой ареной по пр. Назарбаева. Там на аллее около тренажерной площадки в брусчатку закованы 18 молодых елей. Трех уже нет, три явно сохнут, остальные тоже не выглядят благополучными.

Вообще это какой-то порочный круг: сначала за миллиарды строить, ремонтировать, класть брусчатку и теснить на пятачки деревья, а потом за очередные миллиарды разбирать все это и сажать новые.

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