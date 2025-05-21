21 мая 2025, 11:09

Впервые в этом году незнакомые насекомые (черные личинки) были обнаружены нами на одном из пустырей с. Камысты 13 апреля. И в таком состоянии они были до 25 апреля.

В третьей декаде месяца началась их массовая миграция с поеданием пастушьей сумки. В течение дня 26 апреля черные личинки начали массово зарываться в землю, не оставляя при этом никаких следов. А с 13 мая на местах обитания и местах последней миграции незнакомых насекомых стали появляться рапсовые листоеды. Основное их скопление - на соцветиях пастушьей сумки. Насекомые поедают полностью растение, начиная цветками, верхними листочками… оставляя только голые стебельки.

Между сорными растениями на пустыре мы обнаружили и норки, из которых и вышли полосатые жуки. Решили с детьми обследовать всю территорию… и были в шоке от увиденного. Даже в твердой почве, в песке, которые тяжело копать лопатой были норки от листоеда. И «полосатиками» заселена очень большая территория. Некоторые особи были обнаружены на ягодных кустарниках: смородина, вишня.

20 мая - первые насекомые уже начинают зарываться в землю. А из земли выходят все новые и новые «красные полосатики» и располагаются на всех сорных цветущих растениях. Во время дождя и резкого снижения температуры их было меньше. Но заполонили очень большую территорию.

Становится немного жутко при мысли, что будет на следующий год.