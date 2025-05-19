Казачок и Нестеров избивали Малия 5 часов подряд, как они утверждают, не чтобы убить, но чтобы вернуть долг. Места же ударов на теле погибшего говорят об умысле лишить жизни. Что решил суд?

Напомним, жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г. р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г. р.) избивали 22-летнего Ивана Малия в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга Малий скончался на месте. Подсудимые обвиняются по п. 5 и 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое с особой жестокостью", и "Убийство, совершённое группой лиц").





Согласно материалам дела, Казачок, Нестеров, Малий и Даниил Неверов пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Неверовым и Малием произошёл словесный конфликт на почве того, что последний был должен Казачку деньги - 50 000 тенге. Казачок стал наносить удары ладонью по лицу Малия. Увидев происходящее, Нестеров присоединился. После они провели потерпевшего в спальную комнату, уложили на кровать и стали по очереди избивать. Прекратив избиение, повели в ванную комнату для того, чтобы Малий умылся. Тот пытался сбежать из дома, но они схватили его за шиворот и затащили обратно. Затем Казачок запер дверь квартиры, и они с Нестеровым продолжили избивать Малия.

Близкие погибшего доказывали, что мотивом преступления было не вернуть денежный долг, а желание убить, поскольку Малий в займах не нуждался, работал и получал финансовую помощь от семьи.

Подсудимые признали вину по предъявленному обвинению сразу, но 14 мая, на последнем слове перед приговором, заявили, что не хотели убивать Ивана.

Локализация умысла

Близкие погибшего требовали пожизненного заключения, прокурор - 19 лет лишения свободы. Минимальный срок по обвинению - 15 лет, максимальный - 20 лет.

Судья Жолдыбай МЕТАЕВ признал подсудимых виновными в убийстве с особой жестокостью и приговорил обоих к 17 годам лишения свободы, приняв во внимание смягчающие обстоятельства в виде их чистосердечного признания, отсутствия ранее судимости и наличия у Нестерова малолетней дочери. Отягчающими обстоятельствами послужило то, что осуждённые совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

- Оценив действия Казачка и Нестерова, суд пришёл к выводу, что они совершили убийство Малия с прямым умыслом и с особой жестокостью на протяжении длительного времени и с достаточной силой нанося ему множество целенаправленных ударов рук и ног в область жизненно важных органов, а именно в область головы, - пояснил судья. - Так, из заключения судебно-медицинской экспертизы трупа Малия следует что только 3 повреждения имеются на его левой руке, остальные телесные повреждения - а их не менее 15 указано в таблице - расположены в области головы.

Отметим, что количество повреждений и количество нанесённых ударов - не одно и то же, особенно в этом деле. Вероятно, ударов в одни и те же места, которые в сумме привели к 15 зафиксированным повреждениям, осуждённые за 5 часов избиения нанесли кратно больше.

Линчеватели в сети

За время разбирательства суд допросил много свидетелей убийства - гостей в доме Казачка.

СУдья Жолдыбай Метаев отметил, что среди комментаторов статей в СМИ об этом процессе много тех, кто требует наказать некоторых свидетелей. При этом не уточнил, каких именно свидетелей.

Усмотреть преступление можно в действиях многих из них. Особенно если руководствоваться интуитивным желанием наказывать всех, кто, будучи очевидцем преступления, не остановил его. Это и отец Казачка, и его собутыльница, и несовершеннолетние подруги осуждённых. Все они поясняли суду, что просили парней прекратить избиение, но в ответ получали угрозу. А те, кто намеревался вызвать полицию, лишались телефонов.

- Судом было вынесено частное постановление в адрес прокуратуры и начальника управления полиции Рудного с требованием провести проверку и принять процессуальное решение в отношении одного из свидетелей, который находился на месте происшествия в момент совершения убийства и в отношении которого на стадии досудебного расследования материалы в отдельное производство не выделялись, - сказал Жолдыбай Метаев.

Это пояснение наводит на мысль, что речь идёт о Данииле Неверове, который стал видеооператороим процесса убийства. Осуждённые заставили его снимать избиение на видео, эта запись послужила одним из главных доказательств прокурора и виновности осуждённых, и особой жесткости преступления.

Неверов проходил по делу свидетелем, а не подозреваемым, но на допросе в суде признался, что тоже бил Малия - сначала потому, что Казачок и Нестеров заставили его, а продолжил наносить удары, потому что в пьяном состоянии вспомнил, как Малий не хотел звать его на празднование Нового года. С пятичасовым избиением это не сравнится, но дополнительная проверка будто бы напрашивается.

Впрочем, речь в частном постановлении судьи может быть о любом из свидетелей.

Затем Жолдыбай Метаев обратился к журналистам с комментарием о требовании наказать некоторых свидетелей. Хотя это скорее обращение к общественности через СМИ:

- Суд не является органом уголовного преследования, суд лишь рассматривает уголовное дело в отношении лиц, преданных суду. Говоря простыми словами, суд не вправе выдвигать обвинения, либо осуждать лиц, которые не были преданы суду в процессуальном статусе обвиняемых. Это исключительно компетенция органов досудебного расследования.

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