В пятницу, 16 мая, с заходом солнца и до самой полуночи Костанайский областной историко-краеведческий музей (в здании картинной галерее) и мемориальный музей И. Алтынсарина распахнули свои двери, чтобы подарить горожанам незабываемый вечер с традиционной интерактивной программой.

Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина

«Ночь музеев» – это волшебное время, праздник культуры, когда искусство открывает свои двери навстречу любознательным горожанам. В эту ночь музеи словно оживают, наполняются музыкой, выступлениями, тематическими экскурсиями, а также мастер-классами, где каждый может прикоснуться к тайнам творчества.

Выставка книг

Вопреки дождю, местные мастерицы развернули на улице выставку своих работ.

- Погода, конечно, не балует, но настроение отличное! - поделилась дизайнер украшений Наталья ЦХАЙ. - Люди идут, несмотря на дождь, увлеченно выбирают что-то. Я заметила - дети в большом восторге. Знаете, мне кажется, дождь придает мероприятию особый шарм, делает его еще увлекательнее. Но все же, надеюсь он нас пощадит и прекратится, стоять под проливным дождем не очень-то приятно. Нам повезло, что тепло!

Под зонтом, да не в обиде

Любители фотографии примеряли на себя разнообразные аксессуары на фотозоне, готовясь к мини-фотосессии и торопясь запечатлеть памятные моменты.

Дерево пожеланий не скучало. Горожане заполняли лепестки добрыми словами и продолжали свое путешествие.

Выставка экзотических животных

А вот на выставке экзотических животных было тесновато. Дети и взрослые с любопытством спешили на второй этаж, чтобы не только разглядеть животных, но и снять видео. Не всем это удалось.

Елена Ботвинова в фотозоне

- Мероприятие очень интересное, мы посещаем его каждый год. - поделилась гостья Елена БОТВИНОВА. - Конечно, жаль, что проходит оно не в самом музее – здесь тесно, не хватает простора и к тому же душно. В самом музее все-таки особая, неповторимая атмосфера. Но в целом – клево! Почему бы и нет? Отличный способ разнообразить досуг, скрасить пятничный вечер и детям, и взрослым. Такие мероприятия просто необходимы, их нужно проводить больше! Желаю, чтобы подобных событий было много – не только ночью, но и днем!

Макпал Сейдахметова, хранительница фонда костанайского областного историко-краеведческого музея, предстала в роли ожившей балерины, сошедшей с полотна картины. Этот проект она показывает не впервые. А рядом смирно стоял сам Шокан Валиханов.

Демонстрация традиций и обычаев казахского народа от Республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол»

- Нас пригласили как хранителей традиции, как мастеров, чьи руки помнят тепло ремесла, – делится пенсионерка Назиха АХМЕТОВА. – Моя заветная мечта – передать молодежи искусство вязания и плетения. С самого детства я погружена в это полезное занятие, а последние пять лет – особенно. Я искренне желаю, чтобы нынешняя молодежь увлеклась ручным искусством. Чтобы в стране возродилось сельское хозяйство и у нас были свои собственные материалы. Представьте, какая это экономия, когда создаешь вещи своими руками! И какое качество, способное выдержать испытание временем! Я мечтаю о расцвете народного творчества, о том, чтобы оно заиграло новыми красками.

Волшебные звуки скрипки в исполнении артистов музыкальной школы № 1 Костаная

Горожане разных возрастов спешили от одного музея к другому. Волшебные звуки скрипки и ароматная выставка национальной кухни так и манили.

- Знаете, многие мои коллеги с приближением пенсии задаются вопросом: чем же заняться? – поделилась художница Ибагуль БАРСАКБАЕВА. - А я вот думаю: на пенсии дел становится лишь больше, и порой времени катастрофически не хватает, ведь возможности расширяются. В нашем городе очень много интересных и культурных мест, где можно с пользой провести время: Костанайский областной казахский театр драмы имени Омарова, Русский драматический театр, прекрасный Костанайский областной историко-краеведческий музей, Костанайский областной мемориальный музей Ибрая Алтынсарина и, конечно, филармония. Посещение этих мест – источник вдохновения, заряд позитивных эмоций. Порой удивляешься, как в таком небольшом городе, как наш, сосредоточено столько культурных сокровищ. И как же патриотичны наши люди! Слушая музыку, посещая концерты, невольно проникаешься любовью к родному краю, к своей Родине. Я никогда не пропускаю "Ночь в музее". Советую всем: будьте активны, не унывайте, будьте вдохновленными! Жизнь должна быть насыщенной и яркой. Даже простая прогулка по парку способна подарить массу позитива, радости и счастья. Для счастья, поверьте, нужно совсем немного.

Фото автора