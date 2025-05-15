В МВД придумали, как “бороться“ с самокатами в Казахстане
Идентификационные номера на самокатах могут стать крупнее, чтобы можно было легко опознать транспорт и его водителя. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает Tengri Auto.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Как сообщил Лепеха, обсуждение касается исключительно самокатов - о введении идентификационных номеров для велосипедов речь не идет.
"Да, некоторые комментировали по поводу детских велосипедов, но это не соответствует действительности", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
По его словам, сейчас на всех прокатных самокатах уже есть идентификационные номера. Однако они маленькие и незаметные, нанесены фирмами-агрегаторами. Новая инициатива направлена на то, чтобы сделать эти номера более крупными и хорошо различимыми - к примеру, на тот случай, если самокат совершит наезд на человека.
"Представим ситуацию, произошел наезд, и вы сообщаете: самокат с таким-то номером наехал на ребенка. Мы сможем с агрегатором отследить, кто в этот момент управлял устройством, и установить личность", - пояснил представитель МВД.
"У нас же сейчас эти номера по размеру как спичечный коробок. Мы хотим, чтобы они были крупнее. Но опять же - это пока только обсуждение с депутатами. Если инициатива будет поддержана, тогда начнем реализацию", - добавил Лепеха.
МВД рассчитывает, что таким образом повысится уровень ответственности среди пользователей самокатов, так как в настоящее время, по словам замминистра, многие нарушители уверены, что их никто не найдет.
Ранее предполагалось, что в Казахстане станет обязательным наличие номеров на электросамокатах. Об этом в кулуарах рассказывал исполняющий обязанности министра внутренних дел Санжар Адилов.
Проблема с самокатами становится серьезнее
За первые три месяца 2025 года только в Алматы произошло 13 ДТП с участием пользователей самокатов. Все аварии закончились травмами - пострадали 13 человек.
За 2024 год с участием водителей самокатов в городе случилось 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых 162 человека получили травмы.
Но, как отмечают в полиции, "рядом с каждым водителем самоката инспектора не поставить". Поэтому основной упор сейчас делается на профилактику, напоминания и разъяснительную работу.
Сколько самокатчиков оштрафовали за 2024 год в Алматы
По данным департамента полиции Алматы, по статье 615 КоАП ("Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения") к административной ответственности привлечено 28 317 водителей мопедов и самокатов.
Также по статье 620 КоАП ("Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения") привлечены 27 342 водителя самокатов.
Какая ситуация в Астане?
Жители столицы также регулярно жалуются на самокатчиков. Брошенные на произвол судьбы самокаты можно встретить практически по всему городу. При этом многие пользователи бросают их на тротуарах, не думая о прохожих.
В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны утверждают, что в столице ведется системная работа по регулированию эксплуатации кикшеринга.
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