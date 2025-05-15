Идентификационные номера на самокатах могут стать крупнее, чтобы можно было легко опознать транспорт и его водителя. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает Tengri Auto.

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Как сообщил Лепеха, обсуждение касается исключительно самокатов - о введении идентификационных номеров для велосипедов речь не идет.

"Да, некоторые комментировали по поводу детских велосипедов, но это не соответствует действительности", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, сейчас на всех прокатных самокатах уже есть идентификационные номера. Однако они маленькие и незаметные, нанесены фирмами-агрегаторами. Новая инициатива направлена на то, чтобы сделать эти номера более крупными и хорошо различимыми - к примеру, на тот случай, если самокат совершит наезд на человека.

"Представим ситуацию, произошел наезд, и вы сообщаете: самокат с таким-то номером наехал на ребенка. Мы сможем с агрегатором отследить, кто в этот момент управлял устройством, и установить личность", - пояснил представитель МВД.

речь идет не о государственных номерах, как у автомобилей. Аналогичная система уже действует в России: в Москве номера на самокатах размещают на руле или на раме, чтобы они были видны издалека. Он подчеркнул, что. Аналогичная система уже действует в России: в Москве номера на самокатах размещают на руле или на раме, чтобы они были видны издалека. "У нас же сейчас эти номера по размеру как спичечный коробок. Мы хотим, чтобы они были крупнее. Но опять же - это пока только обсуждение с депутатами. Если инициатива будет поддержана, тогда начнем реализацию", - добавил Лепеха.

МВД рассчитывает, что таким образом повысится уровень ответственности среди пользователей самокатов, так как в настоящее время, по словам замминистра, многие нарушители уверены, что их никто не найдет.

Ранее предполагалось, что в Казахстане станет обязательным наличие номеров на электросамокатах. Об этом в кулуарах рассказывал исполняющий обязанности министра внутренних дел Санжар Адилов.

Проблема с самокатами становится серьезнее

За первые три месяца 2025 года только в Алматы произошло 13 ДТП с участием пользователей самокатов. Все аварии закончились травмами - пострадали 13 человек.

За 2024 год с участием водителей самокатов в городе случилось 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых 162 человека получили травмы.

Но, как отмечают в полиции, "рядом с каждым водителем самоката инспектора не поставить". Поэтому основной упор сейчас делается на профилактику, напоминания и разъяснительную работу.

Сколько самокатчиков оштрафовали за 2024 год в Алматы

По данным департамента полиции Алматы, по статье 615 КоАП ("Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения") к административной ответственности привлечено 28 317 водителей мопедов и самокатов.

Также по статье 620 КоАП ("Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения") привлечены 27 342 водителя самокатов.

Какая ситуация в Астане?

Жители столицы также регулярно жалуются на самокатчиков. Брошенные на произвол судьбы самокаты можно встретить практически по всему городу. При этом многие пользователи бросают их на тротуарах, не думая о прохожих.

В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны утверждают, что в столице ведется системная работа по регулированию эксплуатации кикшеринга.