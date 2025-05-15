10 мая в Костанае, в областной детско-юношеской библиотеке им. Алтынсарина прошла «Квизотека». С октября это мероприятие регулярно собирает подростков - для общения, веселья и что важно, для знакомства с самой библиотекой.

- Это не просто игра, это способ приобщить подростков к чтению через интересный досуг, - объясняет идею проекта Юлия ШЕВЧЕНКО, организатор «Квизотеки» и заведующая отделом обслуживания детей старшего школьного возраста и юношества. - В городе есть «Мозгобойня» - платная игра для взрослых. Мы однажды сходили туда командой и подумали: а почему бы не сделать что-то подобное для подростков?

Темы для квизов Юлия придумывает сама. На этот раз участники погрузились в «Чародейский мир» - вопросы касались магии и фантастических историй.

Узнав о предстоящем квизе, я сразу загорелась желанием принять участие. Вместе с коллегой-журналистом мы зарегистрировали команду под названием «Культ мифического рассвета».

После короткой подготовки ведущая объявила о начале квиза и объяснила правила. Мы чувствовали неуверенность и после трёх туров оказались внизу рейтинга. Но это только подстегнуло нас собраться и выложиться по максимуму.

Знание книг - вовсе не обязательное условие для участия. Игровые задания разнообразны: здесь и угадай фильм по отрывку, и «перевернутые» песни, и загадки.

Один из вопросов: «Кибернетическое устройство по типу трейлера с дистанционным управлением». Попробуйте ответить в комментариях!

Перед решающим седьмым туром мы шли на втором месте. Напряжение было на пределе. Мы сдали бланк последними. Подсчёт, номинации - и вдруг звучит заветное: «Культ мифического рассвета - 1 место!». Нам достался приз - коробка печенья "Чокопай".

- Квиз меня притягивает, потому что здесь добрая, дружеская атмосфера и никогда не знаешь какие будут вопросы, даже если известна тема. Они могут быть о чём угодно: о книгах, шутках, мемах, - рассказывает Алексей АЗИЗОВ, один из постоянных участников. - К тому же здесь добрые люди. Для меня это такая френдшип-атмосфера, в которой приятно находиться.

Многие узнают о «Квизотеке» от друзей или учителей.

- Нам об этом мероприятии рассказала учительница по русскому языку, - говорит Ирина КИПКАЛОВА. - Я участвую уже третий раз. Очень живое мероприятие!

Андрей Мирошниченко /Фото автора

Андрей МИРОШНИЧЕНКО - один из тех, кто с проектом с самого начала:

- Я тут с самой первой игры. Каждая квизотека - это заряд эмоций и большое удовольствие. Здесь хорошая компания, приятная музыка и задаются интересные вопросы. Мне здесь действительно нравится.

В одной команде может быть от 2 до 10 человек. Принять участие просто: достаточно следить за обновлениями в Instagram Областной детско-юношеской библиотеки имени Алтынсарина, отсканировать QR-код из поста и заполнить гугл-форму. Игры проходят каждые две недели.

- Часто приходят ребята, которые заканчивают колледжи и впервые слышат о нашей библиотеке, - делится Юлия. - Мы хотим это изменить: чтобы подростки знали, что у нас не только книги, но и интересные мероприятия.

«Квизотека» - это отличный способ завести новых друзей и убедиться, что библиотека - это гораздо больше, чем просто книжные полки.

Фотографии предоставлены областной детско-юношеской библиотекой им. И. Алтынсарина