Казахстанское кино находится в стадии становления, поэтому особенно ценны авторские проекты, поднимающие важные социальные темы. Одним из таких стал фильм «Қызыл дамбал» (Красные шаровары) - попытка рассказать о женском сопротивлении насилию в обществе, где правовая система зачастую бездействует. Однако сильная идея наталкивается на слабую реализацию: зрителю предлагают смесь феминистского манифеста, сказочной драмы и наивной комедии, не способной ни тронуть, ни возмутить по-настоящему.

Концепция, вдохновленная реальностью

В Индии широкую известность получила группа «Красные сари» - женщины, которые самостоятельно наказывают насильников и агрессоров, поскольку государственные институты отказываются их защищать. В Казахстане, несмотря на принятие «Закона Салтанат», женщины до сих пор сталкиваются с насилием и чувствуют себя незащищёнными.

Официальная обложка фильма

Режиссёр Амир Каракулов и сценаристка Асылкан Алишерова исследуют гипотетическую ситуацию: что, если в далёком ауле девушки решат дать отпор насильникам? Учительница подвергается домогательствам со стороны директора, муж бьёт жену и тратит её зарплату, отец обменивает дочь на автомобиль, а незнакомец уводит девушку в дом как невесту - и всё это воспринимается как норма. Поскольку обращаться за помощью не к кому, единственным способом защиты становится нападение. Две сестры, вдохновлённые образом бабушки, объединяют жертв в «банду Қызыл дамбал», чтобы наказать обидчиков. Хотя идея фильма появилась ещё в 70-х, реализовать её удалось только сейчас. Проблема, к сожалению, остаётся актуальной.

Никто нас не защитит, решает героиня фильма

Но...

Несмотря на важную идею, к фильму возникает немало вопросов.

Первый - время и место действия. Авторы не уточняют, в какой исторический период происходят события. Это явно не советское время, но и до современной действительности история не дотягивает. Умыкание девушки воспринимается как обыденность, в то время как на рынке происходит откровенный рэкет, и всё это сосуществует с героями, у которых нет телефонов, но есть современная форма участкового и телепоказ фильма «Зорро». Возможно, авторы пытались изобразить некое безвременье - общество, застрявшее между прошлым и настоящим. Однако визуально и логически это решение не работает.

Женщины решают наказать преступника, но зрителю этого не покажут

Второй - отсутствие закона. Один из ключевых персонажей - участковый - не оказывает влияния на происходящее. Он скорее изображён как наивный наблюдатель, чем представитель власти. Никто не обращается к нему ни по поводу насилия, ни по поводу исчезновения дочери, ни по другим поводам. Исключение - главная героиня, и то лишь под занавес фильма. При этом, когда в ауле исчезает корова, село мгновенно реагирует. Дисбаланс в реакции общества подчёркивает несогласованность нарратива.

Третий - причины насилия. Почти все негативные события объясняются либо влиянием главного антагониста Карабая, либо алкогольным опьянением. Когда избитый муж вдруг оживает и возвращается, его встречают с радостью, не задавая вопросов. Это подрывает заложенную идею о необходимости справедливости: если злодея можно просто избить - и всё закончится хорошо, зачем тогда обсуждать институт закона?

Четвёртый - тональность. Фильм не может определиться с жанром: драматические сцены перемежаются неуместным юмором и комической музыкой. Это размывает общее впечатление и мешает зрителю понять эмоциональную опору истории. Авторы фильма не определились, что именно они хотят показать: сказку, притчу или социальную драму. В этом «вакууме» героини не могут вызвать сопереживания.

Девушки закрывают лица, но ходят в красных шароварах и на дело, и между делом

Пятый - образные обороты. В частности, сцена, где младшая сестра упрекает старшую за «пережаренные баурсаки», выглядит нелепо. Возможно, подразумевалась метафора чрезмерности, но она сбивает с толку. Если героиня сомневается в правомерности их действий, достаточно было бы сказать это прямо. Особенно учитывая, что месть не привела к ощутимым результатам, а героиня просто влюбилась в участкового и потеряла мотивацию.

Шестой - линия с базаром. Карабай контролирует землю, принадлежащую сёстрам по праву наследства, но это никак не влияет на развитие событий. Мы так и не узнаём, удалось ли им вернуть базар, или зачем в фильме столько упоминаний бабушки. Возникает ощущение, что сценарий пытался вместить больше, чем могло быть раскрыто в рамках фильма.

Техническая сторона

С визуальной точки зрения фильм не предлагает ничего интересного. Актёрская игра выглядит слабо, съёмки статичны, монтаж прост. Сложно найти элементы, которые бы компенсировали сюжетные огрехи или вызывали эстетическое восхищение.

Природа, девушки, кони

Мораль

Намеченная мораль - «эскалация насилия рождает новое насилие» - остаётся без развития. Когда кажется, что героини стали убийцами, никто не пытается расследовать произошедшее или осмыслить последствия. Всё решает «бог из машины»: человек оказывается жив и история заканчивается.

Главная героиня встречается с участковым, но из этого не получится конфликт

Фильмы о народных мстителях вроде «Святых из Бундока» или российского сериала «Щит» предлагали чёткий конфликт между законом и справедливостью. Герои не могут добиться справедливости законным путем, поэтому прибегают к мести. В «Қызыл дамбал» такого конфликта нет - героини с самого начала выбирают путь самозащиты и мести, не пытаясь использовать другие средства.

Вывод

Можно ли назвать «Қызыл дамбал» феминистским фильмом? Ответ - нет. Действия героинь не приводят к реальным изменениям. Они не обсуждают планы, не рефлексируют, не строят диалогов. Даже сцены, где они противостоят традиционному браку, сняты без напряжения и риска. Вместо сопереживания зритель испытывает недоумение.

Украсть незнакомую девушку - все еще в порядке вещей

Авторы фильма ничего не рассказывают о внешнем мире, о реакции на самосуд, о законе, скорее всего потому что не знают, как это рассказать. Главная тема фильма - молчание. Молчание закона. Молчание общества. Молчание жертв. В этом смысле «Қызыл дамбал» честен: он показывает мир, где никто не готов говорить. Но кино - это не только зеркало, но и инструмент осмысления. Авторы, к сожалению, не решаются выйти за пределы этой тишины. Они не говорят о последствиях, не пытаются разобраться в природе насилия и уж точно не предлагают зрителю надежду.

Вся системная несправедливость - в лице одного злодея

В целом фильм не уравновешивает свои жанровые и идейные амбиции. Он набрасывает сюжетные линии и образы, но не развивает их, оставляя зрителя с ощущением недосказанности.

Фото - кадры из фильма