Системы ИИ классифицировали по степени риска и поделили по классам. Работу некоторых из них запретят на территории страны. Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроекты о регулировании работы искусственного интеллекта.

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- Развитие искусственного интеллекта сопровождается как большими возможностями, так и серьёзными рисками. Одним из ключевых остаётся отсутствие правового регулирования в этой сфере. Данный законопроект закрывает этот пробел, решая несколько задач, – сказала депутат Екатерина СМЫШЛЯЕВА.

По её словам, важной частью законопроекта является создание Национальной платформы искусственного интеллекта – единая инфраструктура для разработки и использования продуктов с ИИ. Кроме инструментальной среды, платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей ИИ.

Документ также предполагает финансирование исследований и разработок, создание образовательных программ и международное сотрудничество по ИИ. Депутат отметила, что это поможет Казахстану стать конкурентоспособным участником мирового рынка высоких технологий.

Особое внимание депутаты уделили вопросам безопасности. Системы ИИ классифицировали по степени риска – от минимального до высокого. Системы высокого риска отнесут к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству.

Также законопроект делит системы с ИИ на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы. Последние запретят на территории Казахстана. Кроме того, проектом запрещаются некоторые практики использования искусственного интеллекта, например:

влияющие на поведение людей без их осознанного согласия;

намеренное использующие уязвимости людей – возраст, инвалидность, социальное положение;

оценивающие или классифицирующие людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг), за исключением случаев, установленных законами;

анализирующие эмоций людей без их согласия;

распознающие лица в общественных местах в режиме реального времени, за исключением случаев, разрешённых законом;

создающие и распространяющие результаты деятельности искусственного интеллекта, которые запрещены законодательством, в том числе дипфейков.

Для владельцев систем ИИ, которые используют для "манипуляций общественным мнением" и создают дипфейки, предусмотрены штрафы от 15 до 100 МРП.

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- Важным элементом регулирования является возмещение вреда, причинённого системами ИИ. Закон предусматривает, что в случае причинения ущерба пользователям системы ИИ, ответственность за это несут владельцы и операторы систем. Страхование ответственности за вред, причинённый ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан, – добавила Смышляева.

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "Об искусственном интеллекте".