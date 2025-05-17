Нас, горожан, постоянно тянет рыбачить подальше от мест постоянного обитания. Многие уверены: чем дальше едешь, тем лучше поймаешь. Но так ли это? Стоит ли в поисках клева отправляться за тридевять земель?

Карась перед нерестом...

…предсказуемо капризен. На наших водоемах карась сейчас готовится к нересту, на некоторых эта акция уже идет, а на небольших прудах завершается. Детородный процесс у серебристика начинается тогда, когда вода в водоемах прогреется до 14-16 градусов. В зависимости от погоды и температуры воды нерест может продолжаться порционно в течение месяца и более с перерывами.

Нереститься начинают мелкие особи, затем средние и крупные. В небольших хорошо прогреваемых заросших водоемах нерест разновозрастных карасей может почти совпадать по времени. О начале нереста сигнализирует то, что их стаи окончательно отмежевались от плотвы, подлещика и уклейки. Крупный карась стал придерживаться глубоких мест, а в малых водоемах старается забиться в растительность.

Уже сейчас начинает проявляться усиленная привередливость карасиного народа к предложенным приманкам. Сложность для рыболова еще и в том, что ныне и погода наша, как и карасиные мамочки, особенно «склонна к изменам и переменам». Вот и получается, что погодные капризы вкупе с карасиными провоцируют бесклевье. Поэтому я не удивляюсь, когда рыболовы жалуются: «Позавчера был на Убагане - поймал кг 10 отличного карасика, а сегодня поехал - и ни поклевки. Хотя ловил с той же точки, на ту же насадку и приманку…»

Получается, что в канун нереста не стоит рисковать, планируя дальние поездки: если уж попадешь на день бесклевья, то хотя бы бензин почем зря не спалишь.

Сазан в городской зоне

Знаю многих, для кого рыбалка на Тоболе и его старицах в границах Костаная, Рудного, Лисаковска - профанация. «Ну что там можно поймать? Живцового размера чебака, окуня, величиной с мизинец, подлещика ладошечного размера, щурогайку на полкило?» - слышу это постоянно. Вот только есть в моей коллекции рыболовной информации и иные примеры. Мне самой не раз доводилось в летнюю пору в районе КЖБИнского моста ловить килограммовых (и даже более) лещей, а Сабаней на удочку с живцом не раз в этих местах выуживал щук по 5-7 кг. Знаю одного рыболова, который приловчился на свои хитрые донные снасти ловить даже 10-12-килограммовых сазанов в районе, представьте себе, костанайского городского пляжа. И это не фейк. Все происходило на моих глазах. Знаю и тех, кто с успехом почти круглый год в Тоболе ловит судака, и тоже почти в центре города.

На тобольской старице

Уверена, что не стоит саботировать и тобольские городские старицы. Их немало как на северной окраине Костаная, так и в южной его части. Хороши они тем, что, как правило, можно ловить с берега, а значит, с большим комфортом, чем болтаясь в лодке. Выбираешь место, плюхаешься на удобный портативный стул, рядом с которым - миниатюрный столик. На нем контейнеры с бутербродами, фруктами и термос с кофе. Прихлебывая из любимой рыбацкой кружки, расслабленно наблюдаешь за поплавком и слушаешь звонкий птичий хор… Счастье!

Неделю назад отправились мы с Сабанеем на одну из таких стариц половить карасика. В пять утра уже сидели на берегу, любуясь на свои поплавки и кайфуя под кофе и трели пичуг. Первая поклевка последовала минут через 20 после заброса. При ветерке в 3-4 м в секунду она была едва заметна. Первый карась из тобольской старицы был величиной с мою ладонь. Симпатичный, пухленький, серебристый. С более темной по сравнению с брюшком спинкой. А тут и Сабанею подфартило: у него на крючке повис такой же. Метрах в тридцати от нас ловил карася какой-то костанаец лет тридцати. Он забрасывал донку, на которую клевало чаще, чем на наши с Сабанеем удочки. Карасятник здесь появился до нас, а значит, раньше пяти утра.

…Часам к девяти начал накрапывать дождик. Было прохладно, но зато комарики почти не донимали. К этому времени у нас в садке на двоих около двух десятков карасиков. Ладошечных. Крупнее здесь, похоже, не попадаются. У парня, наверняка, общий вес улова больше 10 кг. Мы не завидуем, не за рыбой приехали, за поклевками.

А такая красота сейчас вдоль берега

Под дождем рыбачить некомфортно. Собираемся восвояси. В десять утра мы дома. Красота: и порыбачили, зарядившись энергией, и день остался свободным для разных дел. В следующий раз, собираясь на эту старицу, обязательно возьмем, нет, не донку, резинку. Но об этой снасти разговор особый.

Ловим на резинку…

…но не от трусов. Помню, впервые я ловила карася на эту хитрую снасть на Убагане. Было забавно и уловисто. Снасть тоже донная, но, в отличие от удочки-донки, ее не надо перебрасывать после каждой пойманной рыбины. Нет у нее и удилища. Состоит она всего-то из резинки, грузила, лески и кольца. Сабаней смастерил ее сам. Купив в рыболовном магазине моток резины, предназначенной для изготовления именно этой снасти, отмерил метра 3 и привязал к одному концу какую-то тяжелую металлическую болванку, а к другому 30 м лески с прикрепленными тремя крючками на поводках. Причем поводки расположил сразу после стыковки резины с леской. К противоположному концу лески прикрепил кольцо из проволоки. Чтобы снасть начала работать, надо надеть кольцо на крепкий колышек, установленный на берегу, а грузило с резинкой завести на лодке на нужную глубину так, чтобы натянулась леска, привязанная к кольцу. Сразу же в месте расположения крючков нужно участок прикормить, запулив в воду приваду. Вблизи кольца подвесить колокольчик, который просигнализирует о поклевке.

Как только станет ясно, что рыбина подсела на крючок, начинаем, перебирая, вытягивать из воды леску. При этом резинка будет растягиваться, но снасть, благодаря тяжести грузила, останется на месте. Вытянутую леску надо наматывать на тот же колышек, чтобы обе руки были свободны, когда из воды появятся подсевшие на крючки караси. Их надо снять, а затем освежить насадку. Стравливать натянутую за счет резинки леску обязательно осторожно, а иначе может слететь насадка и снасть перестанет работать. Этот способ хорош тем, что рыбью стаю можно собрать и удерживать в одной точке - там, где расположились крючки с насадкой. Но, правда, есть риск обрыва резинки, если она окажется недоброкачественной или старой. И тогда прощай навсегда болванка-грузило…

Сматывать эту снасть тоже надо с помощью лодки. Начинать с колышка. Наматывая на него леску, затем резину, постепенно на лодке доплыть до места, где лежит грузило. Кстати, из-за опасности разрыва резины при подъеме тяжелого груза можно до рыбалки резинку привязать к куску надежной веревки, противоположный конец которой прикрепить к грузилу, и тогда этот якорь будет подниматься на веревке.

Конечно, на такую снасть надо приноровиться рыбачить, но когда ее освоишь, азарта и улова будет не меньше, чем на обычные донки и удочки. На себе проверила!

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Клев-инфо

- На водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области пока еще длится нерестовый запрет на сазана (карпа), леща, линя, судака до 30 мая.

- На водоемах других районов и городов нашей области с 10 мая уже можно ловить щуку, а с 20 мая начнется запрет на вылов сазана (карпа), судака, леща, линя, который продлится до 30 июня.

- Карася в этих местах нельзя будет ловить с 20 мая по 10 июня.

- Карась менее активно, но более капризно клюет сейчас на Убагане в районе автомобильного моста по Боровской трассе.

- С переменным успехом карася можно половить на Токтасе (Банновка).

- Разных размеров карася можно до начала запрета надергать на неглубоких местах Покровского пруда и на Косколе.