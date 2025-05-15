История этих лосят началась ещё осенью, с зачатия.

Кадр из видео

В конце августа - начале сентября у лосей начинается гон. Период этот настолько напряжённый и горячий, что лучше от них держаться подальше, очень уж они нервничают. Самцы мало едят, много пьют, страшным рёвом ревут, становятся злыми, натурально вонючими (охотники утверждают, что даже мясо лося, добытого в период гона, негодно к употреблению из-за запаха). Они даже слегка тупеют, поскольку все их чувства притупляются. Кроме тех, которые работают на решение главной задачи.

А главная задача - оплодотворение какой-нибудь симпатичной самки, дабы гены свои бесценные растиражировать. Собственно, это высшая биологическая цель любого живого существа на планете, не будем их осуждать.

Конкуренция такая, что молодые самцы часто остаются за бортом этого увлекательного процесса, поскольку зрелые и опытные самцы их оттесняют, могут даже и побить. Бывает, молодые лоси лет до 4-х в девственниках ходят, бедолаги.

Как найдёт лось свою лосиху, так на месяц и притулится к ней. Месяц, потому что столько у лосих длится течка. А по её окончании она своему ухажёру уже не интересна (как Наполеону мытая Жозефина) - действие природных феромонных духов заканчивается. Лось, как свободный индивид, устремляется вдаль, гремя копытами, а у лосихи начинается очень ответственный период.

Беременность у лосей длится 240-250 дней. В зависимости от срока зачатия, потомство появляется в период от начала мая и до конца июня. Лосиха находит место поспокойнее, чтобы в уединении отелиться. Ребёнка лося называют телёнком, как и ребёнка коровы.

Если лосиха молодая, вероятнее всего, она родит одного лосёнка. У зрелых лосих их может быть в помёте два, а изредка даже три. Впрочем, третий зачастую погибает.

Новорожденные лосята пару дней лежат в мягкой траве, где и родились, потом начинают ходить, а месячные уже шустро бегают. Три месяца мать кормит их молоком, но уже с месячного возраста они пробуют молодые побеги лиственных деревьев и кустарников. Растут лосята быстро, на таком-то молоке - жирность его 13%, да за сутки сосут мать они 8-10 раз.

Осенью она может спариться вновь, но лосята будут с ней до следующего мая, пока она опять не уйдёт в уединённое место, чтобы отелиться. А лосята начнут самостоятельную жизнь, и в это второе лето своей жизни они растут ударными темпами - к осени самцы могут набрать 300-350 кг веса. Но самой прекрасной формы достигнут годам к 6-7, станут поистине эпичными зверями.

Лось может прожить и 30 лет, но в природе такое не встречается, доживают лоси, как правило, до 8-10 лет, покидая этот мир в самом расцвете лосиных сил. Волки, инфекционные болезни, несчастные случаи и охотники(конечно же) не дадут дожить до старческой дряхлости.

Сколько суждено прожить лосятам, запечатлённым на видео, никто не знает, но пока они под защитой мамы.

Кстати, увидите таких милых лосят в лесу, лучше не подходите близко, мама на страже. Лось может убить человека одним ударом копыта. Не надо рисковать!