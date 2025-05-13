Традиционное интерактивное мероприятие пройдет в пятницу, 16 мая, с 19:00 до 23:00 в отделе изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея (картинная галерея) по адресу: ул. Алтынсарина, 113.

Фото из архива "НГ"

Как и в прошлом году, это связано с ремонтом в здании музея. Организаторы предоставили «НГ» программу и пояснили, что возможны корректировки по времени.

- Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник - Международный день музеев, - пояснила «НГ» заведующая отделом экскурсионной и культурно-образовательной работы Костанайского областного историко-краеведческого музея Айбике КАЗЫБАЕВА. - С 1992 года праздник ежегодно проходит под определённым лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Тема Международного дня музеев этого года - «Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах».

В прошлом году «Ночь в музее» объединялась с «Библионочью», но в этом году мероприятия вновь проходят раздельно. Вход, как всегда, бесплатный и открыт для всех желающих!

- В этом году нашему музею исполняется 110 лет, и в честь юбилея мы, в частности, проведём акцию «110 шагов к музею», - сообщила Айбике Казыбаева. - Это викторина на знание истории музея, в которой могут принять участие как дети, так и взрослые.

В эту праздничную ночь костанайцам предложат выставки и мастер-классы, викторины, музыкальные выступления и многое другое.

Среди экспозиций ночного музея будут выставка костанайских художников, посвящённая 80-летию Победы - «Весна. Победа. Память», выставка «Мини-экзотариум» (будут представлены ящерицы, змеи, пауки, раки и насекомые).

- Будут также, например, такие выставки, как национальных сладостей - «Қазақ бренд», продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка-ярмарка мёда - «Медовый магазин» и «Выставка цветов», - рассказала Казыбаева. - Также зрителям, вероятно, будут интересны «Ожившие картины»: «Портрет доярки Мауланкуловой», «Портрет Ш. Уалиханова» и «Портрет балерины». Ожившие - потому что возле этих картин будут стоять люди, одетые в костюмы этих исторических личностей и персонажей.

Программа "Ночи в музее"

Перед зданием:

19.00 - 23.00 - Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

19.00 - 23.00 - «Медовый магазин»-выставка-ярмарка меда.

19.00 – 23.00 «Лавка домашней выпечки» - продажа выпечки

1-й этаж:

В холле:

19.00-23.00 - Показ анимационных картинок в телевизоре

19.00-23.00 - «Дерево пожеланий»

Экспозиционный зал:

19.00 - 19.10 - Открытие интерактивной акции «Ночь в музее-2024»

19.10 - 19.30 - Музыкальные номера

19.30 - 20.30 - Дефиле Модельного Агентства "NAPOKAZ"

19.00 - 23.00 - «Весна. Победа.Память» - выставка Костанайских художников, посвященная 80-летию Победы.

19.00 - 23.00 - «Формула музейного предмета» - формула уникальных предметов из фондов музея

19.00 - 23.00 - Фотозона

19.00 - 23.00 - Аквагрим

2-й этаж. Выставочный зал:

19.10 - 23.00 - «Мини экзотариум» - выставка экзотических животных

19.00 - 23.00 - «Выставка цветов» - выставка - продажа домашних растений

19.00 - 23.00 - «Фарфоровый зоопарк» - мини-выставка к 110-летию музея.

Экспозиционный зал:

19.00 - 23.00 - Аквагрим

19.00 - 23.00 - «110 шагов к музею» - интерактивная акция, посвященная юбилею Костанайского областного историко-краеведческого музея.

19.00 - 23.00 - «Руками трогать» - интерактивный проект

19.00 - 23.00 - Мастер-классы костанайских художников

19.00 - 23.00 - Пазлы «Собери древний сосуд»

19.00 - 23.00 - Ожившие картины: «Портрет доярки Мауланкуловой», «Портрет Ч.Валиханова», «Портрет балерины»

19.00 - 23.00 - Инсталляция к картине «Выпечка хлеба».

19.00 - 23.00 - Игра-пазлы с иллюстрациями картин