В Казахстане решили с 2026 года изменить механизм финансирования "Назарбаев Университета", Фонда социального медицинского страхования и Международного финансового центра "Астана", сообщили в Высшей аудиторской палате. Сейчас эти организации финансируют путём целевых вкладов и перечислений, хотя госучреждениями они не являются, передает Informburo.kz.

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По мнению государственных аудиторов, которые и посоветовали правительству изменить схему финансирования, действующий механизм не приводит к росту активов государства и не обеспечивает достаточной прозрачности трат государственных денег.

"В новом Бюджетном кодексе исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений. Взамен этого вводятся трансферты юридическим лицам, которые выделяются при следующем условии: организации, претендующие на их получение, планируют конкретные результаты в своих стратегических документах. При этом средства, выделенные и не использованные в течение финансового года, подлежат возврату в бюджет за исключением отдельных случаев", – говорится в сообщении.

Согласно новой норме, руководители предприятий, получающих указанные трансферты, несут личную ответственность за достижение заявленных результатов, а также за обоснованность и достоверность отчётов о расходовании денег.