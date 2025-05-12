Жители 11 многоэтажек в микрорайоне Береке со 2 мая остаются без горячей воды. Местная блочно-модульная котельная (БМК) перестала оказывать эту услугу из-за долгов потребителей и собственного долга поставщику газа.

Фото из архива "НГ"

5 мая аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании заявил, что проблему нужно решать. Посетовал, что владелец БМК отказался безвозмездно передать котельную со всем оборудованием на баланс КТЭК, подчеркнув, что «это не рейдерский захват», а власти лишь хотят «обеспечить жителей теплом».

Претензии городских властей комментирует директор ИП "БМК Берке" Андрей САВЕЛЬЕВ.

Андрей Савельев / Фото Георгия Говорова

- Грубо говоря, 2 мая мы должны были газовой компании 9 млн тенге, а нам население не доплатило 14 млн тенге, - объясняет он. - Я не говорю, что все не платят. Есть текущая задолженность переходящая. Мы выставляем счета, они должны сразу оплатить в течение 10 дней. Но так же не бывает. Кто-то платит потом за 2 месяца, кто-то ждет зарплату - так и скапливается общий долг.

Савельев считает, что корень проблемы - в маленьком тарифе.

- Мы в 2021 году выкупили эту котельную, потратив около 200 млн тенге. Тогда мы рассчитывали на определенный тариф, в котором была предусмотрена прибыль, но нам его не одобрили. Начали работать в надежде на светлое будущее. Антимонопольному комитету, видимо, было виднее - какие затраты мы понесем. Денег нам хватало и в принципе хватает, но только на существование. Накоплений на обновление котлов в тарифе нет. У меня сложилось мнение, что наш тариф подгоняли под тариф КТЭКа. Чтобы не было социального напряжения. Но КТЭКу финансово помогают из городского бюджета, им постоянно выделяют деньги. Нам такой помощи нет.

В пример директор привел зарплату операторов котельной - 140 000 тенге. За такие деньги квалифицированных сотрудников не найти. Поэтому в прошлом году руководство котельной просило ДКРЕМ поднять тариф на 30%. Одобрили рост только на 3%. Савельев пытался пересмотреть тариф через суд, но в иске было отказано.

Аким Костаная на аппаратном совещании настаивал - котельную нужно бесплатно отдать в КТЭК, либо предоставить возможность врезаться в сети, которые тоже принадлежат владельцам БМК. Второй вариант, по мнению Савельева, незаконен.

- Безвозмездно отдать у нас не получится, потому что за годы существования накопились долги перед сторонними организациями, перед учредителями, - отмечает директор БМК. - Передают котельные обычно те, кто строил этот микрорайон. Они построили дома, продали их, и им уже не интересна эта котельная. У нас другая ситуация - мы ее приобрели как бизнес, брали кредит. Потратили столько денег. И теперь мы ее просто так должны отдать - так не получится. За 4 года я, конечно, понимаю, что заработать на этом не сможем. Поэтому мы готовы ее отдать, но по остаточной стоимости. Для бюджета эти 120 млн тенге - небольшие деньги. Нам их хватит. На выкуп мы согласны.

В мае 2023 года у котельной были такие же проблемы - из-за долгов населения отключили подачу газа. Тогда директор котельной закрыл долг за свой счет. Почему нельзя так же решить проблему сейчас, почему из-за должников должны страдать и те, кто исправно платит?

- Я все понимаю, что многие жильцы не виноваты, - говорит Савельев. - Но вы нас тоже поймите, постоянно занимать и быть должниками - сейчас у нас нет такой возможности. А если зимой какой-то из котлов сломается, то это будет просто катастрофа - нет денег на ремонт. Наш президент в своём послании сказал: "Тариф в обмен на инвестиции". Мы вкладывали свои средства, инвестировали, а тариф существенно не растет. Я считаю, что не выполняется послание президента.

Андрей Савельев не знает когда котельная возобновит работу. Даже если он соберет часть долгов и внесет текущий платеж газовикам за март, то совсем скоро придут счета за апрель. И нет никакой гарантии, что котельную вновь не отключат от газа.

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