Жители 9 многоэтажек микрорайона Береке (около 2 000 человек) в пятницу, 28 апреля, остались без горячей воды. Уже на следующий день, после публикаций в СМИ, услугу вернули, но проблема осталась. Обсуждали ее вечером 2 мая во дворе одного из домов. Пообщаться с директором котельной пришли всего несколько человек.

Котельная в микрорайоне частная, построена 2 года назад, как и большинство домов, которые к ней подключены. Директор котельной Павел ЛИМ объяснил отключение воды долгами населения. Из-за долга в размере 13,5 млн тенге «КазТрансГаз Аймак» прекратил подачу газа.

- Проблемы начались в декабре из-за юридических разногласий, - пояснил «НГ» Лим. - По договору с «КазТрансГаз Аймак» мы должны оплачивать их услуги до 15 числа следующего месяца, но люди по договору должны заплатить до 25 числа. Получается разница в 10 дней, и мы не успеваем собрать деньги до того, как подойдет срок оплаты услуг поставщика газа.

Должников, по словам Лима, немного - примерно 5% владельцев квартир.

- Раньше нам удавалось оплачивать, так как жильцов здесь было немного и большинство домов были в стадии строительства, - отметил директор. -Застройщики всегда своевременно и в полном объеме оплачивали наши услуги и задержек удавалось избегать. Я понимаю, что добросовестные жильцы не виноваты в том, что ситуация поменялась. Но система оплаты у нас постфактум. У нас малая котельная, которая дает только тепло, а вода нагревается уже в подвалах домов.

Во время отопительного сезона сотрудники «КазТрансГаз Аймак» не стали отключать котельную от газа. Но после его завершения решили принять меры. Городской акимат уговорил возобновить подачу газа в котельную. Лиму предоставили отсрочку по оплате услуг. Но сколько времени есть у предпринимателя на оплату долга, обговорено не было. Это значит, что горячая вода вновь в любой момент может исчезнуть из квартиря.

Общение с немногочисленными участниками собрания продлилось больше часа. Вопросы сводились к простому тезису: «Мы с вами договор заключили, платим исправно. Почему вы допустили отключение, почему не боретесь с должниками?».

- Мы пишем уведомление, просим оплатить, есть определенная процедура, - отвечал Лим. - Договором предусмотрено отключение квартиры, но до этого обычно не доходит, оплачивают. Это ведь текущая задолженность за месяц. В месяц у нас расходов примерно на 22 млн тенге.

- Я понимаю, что вы не коммунальное предприятие, но вы же должны учитывать эти риски и иметь какой-то запас. Почему вы не создали подушку безопасности, чтобы не страдали от отключений добросовестные плательщики? - спросила жительница дома № 62 Дина АБДРАХМАНОВА.

- Мы же только начали работать, 20 млн вложили в саму котельную, выкупаем сети к домам. У нас был запас, но он закончился. Дайте нам немного времени, мы накопим новую подушку. Мы стараемся исправить ситуацию! - сказал Лим.

Жильцы сказали, что будут помогать бороться с должниками, и попросили публиковать списки квартир, где скопились долги. Павел Лим сообщил, что, скорее всего, ему придется вложить собственные средства, чтобы рассчитаться с долгами котельной.

Фото Георгия ГОВОРОВА