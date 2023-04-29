Горячую воду в домах жителей мкрн. "Береке" неожиданно отключили вечером 28 апреля. Воду и отопление здесь подает частная котельная, и ее представитель объяснил жильцам отключение тем, что "КазТраснГаз Аймак" отключил подачу газа в их котельную из-за долгов.

- Но такие как я, которые исправно все вовремя оплачиваем, почему мы должны остаться без воды. В "КазТрансГаз Аймак" сказали погашать долг, мне что, надо дожидаться, пока все оплатят? - написала читательница "НГ".

- Почему мы, добросовестные жители, кто оплачивает отопление, горячую воду, должны страдать? Мы заключали договор с БМК "Береке", что они поставляют услугу, а если у них возникли долги перед их поставщиком, разве мы должны отвечать? Председатель котельной председателю нашего ОСИ сказал "вы посодействуйте, чтобы нам долги закрыли, чтобы люди начали платить". Но на каком основании мы должны содействовать? - сообщила другая читательница Кадиша.

Жители уже обращались в IKomek, но быстрой реакции не последовало. "НГ" обратилась за комментарием по ситуации в городской акимат.

- В микрорайоне «Береке» котельную обслуживает частная организация. В связи с задолженностью организации перед поставщиком газа, была прекращена подача газа. По нашей информации поставщик в лице АО «КазТрасГазАймак» неоднократно предупреждал его о имеющейся задолженности. После вмешательства городского акимата идут работы по возобновлению работы котельной, - сообщил пресс-секретарь акима.