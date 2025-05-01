Всего в Костанае построили три частные котельные, которые дают тепло в 31 многоэтажный дом. Две с 1 февраля 2025 года безвозмездно переданы на баланс КТЭК. Об этом рассказал директор Костанайской теплокомпании Азамат АУЖАНОВ, отчитываясь 23 апреля об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программе за 2024 год. Корреспондент "НГ" поинтересовался - зачем убыточное ГКП "КТЭК", которое закрывает долги за счет бюджета, берет на баланс убыточные частные котельные?

Котельная в микрорайоне Береке / Фото из архива "НГ"

- Мы этот вопрос рассматривали и обсуждали с акимом города, мы готовы их брать на баланс, но только безвозмездно. То есть выкупать по остаточной стоимости мы не собираемся, - ответил Аужанов. - Когда к нам обращался ИП Ерсеитов, чтобы забрали его котельную, мы выставили ряд условий: там должна быть телеметрия, сама котельная должна быть в надлежащим виде, чтобы нам потом не нести дополнительные затраты.

Аужанов сомневается в том, что частные котельные в перспективе будут прибыльны.

- Мы прекрасно понимаем позицию акимата города, который отвечает за всю территорию, что бы там не происходило, - отметил директор КТЭК. - Я давно работаю в сфере тарифообразования. И я не вижу, чтобы частные малые котельные в перспективе были прибыльными. Я не вижу там предмета успешной предпринимательской деятельности, когда они обслуживают, условно, 10 домов. Если кто-то способен работать с прибылью, то пожалуйста. Но в основном они все убыточные.

Пока БМК в микрорайоне "Береке" остается в частных руках. Владелец согласия на передачу не дал. Ситуацию на недавнем аппаратном совещании комментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Вначале предприниматели предлагали купить у них котельные. А смысл нам какой в этом? Понятно же — на начальном этапе, пока все оборудование было новое в этих БМК, эксплуатирующая компания деньги получала. А теперь, когда подошло время менять и ремонтировать, избавляется от бремени, - высказал мнение аким, - поэтому берем их только на безвозмездной основе. И условие поставили — вы приводите в порядок свои котельные, дополнительные котлы ставите, сети ремонтируете. И нам все это передаете. Если на то пошло, это благо, что мы идем вам навстречу. По частной котельной в «Береке» у нас было предложение: раз вы не передаете нам это имущество, дайте нам доступ к сетям, чтобы мы в этом году врезались в них. Зачем? На случай, если вы завтра не потянете отопление. А так уже было, когда вам газоснабжающая организация за долги выставила ограничение и у вас из четырех котлов только три работало. А обслуживаете вы 11 многоэтажных домов. Это не шутка же. Если завтра у вас что-то случится, мы должны иметь возможность отапливать жилье их по городским своим сетям через врезку. Надо им это еще раз разъяснить (обращаясь к Аужанову - "НГ"). Если нет, ответственность зимой будет полностью только на них.