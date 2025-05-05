Жители нескольких многоэтажных домов 2 мая остались без горячей воды из-за отключения газа в блочно-модульной котельной (БМК), которая обслуживает микрорайон Береке. Причина - долги потребителей.

Сегодня, 5 мая, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании заявил: власти неоднократно предлагали директору БМК передать котельную и сети на баланс государства.

- Но с ним мы не можем договориться, - отметил аким. - Предложение это протокольно зафиксировали. У них четыре котла там, и все работают на пределе. Резерва даже нет. И если в системе будет какой-то сбой, а там 11 домов и около 2 000 жителей, они все останутся без тепла!

Марат Жундубаев отметил, что в этой ситуации есть очень большая ответственность предпринимателя перед населением.

Микрорайон Береке /Фото из архива "НГ"

- Это не рейдерский захват! - подчеркнул аким Костаная. - Мы не частники, а государство. Безопасность жителей - это самое главное, мы хотим обеспечить жителей теплом. Эту проблему надо решать сейчас. Мы его просим - дайте нам возможность врезаться в ваши сети, чтобы в такой ситуации, если он не тянет, мы могли бы поддерживать тепло в домах. Но он должен быть заинтересован в том, чтобы отдать нам эти сети, чтобы у них завтра у самих проблем не было. Я понимаю, что он туда деньги вложил, но я против, когда от частника зависит судьба тысяч людей. Нужно вообще дать правовую оценку этой ситуации!

Он поручил сотрудникам акимата за лето отработать вопрос совместно с правоохранительными органами и прокуратурой.

Фото Андрея СКИБЫ