Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в правила наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих, передает Tengrinews.kz.

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Документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. Изменения касаются как политических, так и административных госслужащих. Теперь они могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за проступки, совершенные на предыдущих должностях, даже если к моменту рассмотрения дела уже занимают другую позицию.

Дисциплина вне зависимости от должности

Если проступок совершен на политической должности, ответственность рассматривается органом, где чиновник ранее работал, с применением соответствующих положений правил. То же касается и административных должностей - вне зависимости от текущего места службы дела будут расследоваться по последнему месту совершения нарушения.

Служебное расследование: сроки и процедуры

Нововведениями регламентируется процедура назначения служебного расследования по фактам нарушений. Теперь орган, в котором ранее служил чиновник, обязан в течение трех рабочих дней уведомить текущий госорган о начале проверки.

Рассмотрение материалов будет проходить в комиссии по прежнему месту службы, а решение о дисциплинарных мерах будет направляться в новый госорган в течение пяти рабочих дней.

Согласно новой редакции, если к моменту прекращения полномочий политического или административного госслужащего дисциплинарное взыскание не было снято, оно автоматически считается снятым со дня увольнения.