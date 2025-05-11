Премьерный показ спектакля «Махаббат, қызық мол жылдар» по роману народного писателя Казахстана, участника Великой Отечественной войны Азильхана Нуршаихова состоялся в Костанайском областном казахском театре драмы им. И. Омарова 6 мая.

Спор влюбленных

В постановке заняты представители молодого и опытного актерского состава. Режиссер – Мырзахмет ЕРАЛХАН, выпускник факультета режиссуры Казахской национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова.

- Это моя третья постановка на сцене Казахского театра драмы имени И. Омарова, - прокомментировал режиссер. - Данная работа является дипломной. Произведение «Махаббат, қызық мол жылдар» привлекло меня своей глубиной и многосторонностью. На создание сценария ушло около десяти дней. Помимо написания сценария, активно участвовал в процессе постановки, прорабатывая с актерами каждую сцену и нюансы их игры. Премьера следующего спектакля запланирована на июнь.

Ербол растворяется в тумане своих чувств

Главный герой - солдат Ербол, которому после войны предстоит вернуться к обычной мирной жизни. В глубине и чистоте чувств Ербола и Ментай ощущается отголосок великих сказаний о любви, их отношения столь же чисты и искренни.

Карак Ниеталиева в роли Ментай

- Эта роль стала для меня новым опытом, - поделилась с «НГ» актриса Каракат НИЕТАЛИЕВА. - Я благодарна режиссёру за то, что он поверил в меня и поддерживал. Мотивировал и постоянно твердил, что все получится, что я смогу войти в образ героини и передать ее настроение зрителю. Благодаря оптимизму режиссера и вере все получилось, я счастлива. Это одна из самых важных ролей в моей театральной карьере.

Важный разговор

В зале в отдельных моментах, окрашенных комизмом, вспыхивали искры смеха, однако основное настроение спектакля пронизано тихой грустью.

Мечты о будущем

Поступки героев представляют картину, в которой ярко прорисованы нравственность и истина, пропущенные сквозь душу. Судьба главного героя отразила путь целого поколения, прошедшего войну.

Щемящая грусть

- Очень понравился спектакль, - говорит зрительница Гульнара ДОСИКЕЕВА. - Интересная подача. Действие спектакля разворачивалось в послевоенное время, но в нем чувствовались ноты новизны. Студенты с искрометными диалогами и поиском истины органично вплелись в замысел. Также сценические эффекты хорошо подчеркнули глубину событий. Современная интерпретация в классическом сюжете сделала постановку необычной и актуальной. В конце я всплакнула. Актеры сыграли отлично, смогли передать своих героев. Я заметила, что в зале плакала не только я, но и другие женщины. Режиссер талантлив, сразу отметила. Было несколько волнительных моментов, например, когда главный герой вспоминал свою первую любовь. Всему коллективу театра спасибо за прекрасный и запоминающийся вечер.

История любви и надежды

Забавная беседа студентов