5 мая жительница Костаная Екатерина Хопта сообщила «НГ» о жестоком обращении с животными в частном приюте ОФ «Пушистый друг», расположенном на дачах «Мелиоратор» в Костанайском районе. Что говорит владелица приюта и как ситуацию комментирует полиция - в репортаже «НГ».

«Я была просто… в Освенциме для животных»

Вечером 5 мая мы встретились с Екатериной в отделе полиции Костанайского района, где она составляла заявление в адрес владелицы приюта Елены ТЮТЮНИК. Там Хопта и рассказала об увиденном.

- Я приехала в приют, чтобы привезти собакам еду. Ранее соседи по даче говорили, что из приюта доносятся собачьи стоны и лай, и я решила проверить, что происходит. На месте обнаружила труп собаки породы хаски, - рассказала она. - Я его осмотрела - он был уже закоченел. Собаки, увидев нас, начали жалобно выть. У них не было ни еды, ни воды, ни даже мисок. Когда мы привезли воду и корм, еще полчаса искали хоть какие-то миски - все, что там было, оказалось дырявым.

Екатерина вызвала на место полицию, сотрудников акимата и журналистов. Позже женщина обнаружила и другие трупы собак - уже в состоянии разложения.

- Погреб дачного домика был полон трупов! - вспоминает она. - В приюте были тяжело больные собаки, некоторые в крови. Мы отвезли их в клинику. Среди них - тазы, достояние Казахстана, - в тяжелейшем состоянии! Сейчас мы нашли собаку для переливания крови и пытаемся спасти ей жизнь.

На территории приюта Екатерина также обнаружила череп - предположительно собачий. Также добавила, что на территории приюта лежала мертвая собака, которая, по ее мнению, пролежала там не менее пяти дней.

- Я спросила у владелицы приюта, когда она последний раз здесь была. Она ответила - вчера. Но, по моим ощущениям, ее не было здесь несколько дней: собака уже начала разлагаться, от морды почти ничего не осталось! - возмутилась Хопта и подытожила. - Я всегда считала, что приют - это спасение, уход, лечение. А сегодня я попала просто… в Освенцим для животных. Другое слово не подходит. До сих пор заикаюсь и руки трясутся от увиденного…

«Мы делаем все для животных, а в итоге оказываемся плохими!»

На следующий день, 6 мая, мы встретились с Еленой Тютюник на территории приюта.

Сейчас здесь, по ее словам, около 150 собак. Большинство - в будках за забором, остальные - внутри огороженной территории, также в будках и вольерах. Елена показала нам емкости с водой и пояснила, что живет здесь же, на дачах, и каждый вечер привозит воду на машине.

По нашим наблюдениям, в некоторых мисках у собак вода действительно была. Однако, как рассказала сама Тютюник, некоторые собаки переворачивают миски, задевая их цепями - и она старается оперативно наливать воду снова.

- С обвинениями не согласна, - говорит она. - У меня здесь в основном бродячие собаки с дач: кого-то бросили, кто-то болел. Есть и биркованные - уже прошедшие ОСВВ. Люди боятся, что их снова убьют, и мы забираем их ради безопасности. Мы делаем все, что можем. А в итоге - оказываемся виноватыми!

Елена пояснила, что год назад приют официально зарегистрировали как общественный фонд.

Что касается хаски по кличке Лакки, о котором рассказывала Екатерина, Елена сказала, что не знает точной причины его смерти.

- Думаю, его либо отравили, либо ударили. Рядом с ним стояло пятилитровое ведро с водой - сейчас оно пропало. Подозреваю, что это мог сделать сосед: хаски выл по ночам и мешал ему.

Она показывает собак в вольере:

- Они диковатые, в руки не даются. Одна вчера забилась в угол

и умерла. Их привезли от одной бабушки - все больные, вшивые. Я колола антибиотики, но их сложно лечить, если они даже к себе не подпускают...

- Екатерина утверждает, что в приюте были и другие больные животные. Почему так получилось? - спрашиваю я.

- Да, у нас был тазы - его лечили от клеща, парвовируса, но снова укусил клещ, и он стал тяжелым. Екатерина его забрала. Также забрали собаку с укусами и одного старенького, дикого инвалида - он тоже кидался.

Что касается найденных в погребе трупов, Тютюник говорит, что не имеет к ним отношения.

- Я сама в шоке. Погреб в заброшенном дачном домике, который я только весной купила. Думаю, трупы лежат там уже месяца три. Просто кости и шерсть остались. Почему решили обвинить меня? Видимо, потому что у меня приют. Но зачем мне убивать собак и складывать их рядом с собой на видном месте?!

О найденном черепе говорит то же:

- Вчера его тоже заметила возле домика. Не знаю, может, бездомные собаки вытащили его из погреба...

- Будете принимать меры по усилению безопасности - например, устанавливать камеры видеонаблюдения?

- Конечно. Планируем полностью огородить приют, провести электричество и установить камеры. Без видеонаблюдения сейчас никак.

Как и Екатерина, Елена ждет результатов экспертизы - труп хаски и один из трупов из погреба полицейские изъяли.

«НГ» направила официальный запрос в пресс-службу ДП Костанайской области. Ждем ответа.

Стороны расходятся во мнениях о причинах гибели животных. В то время как заявительница утверждает, что имеет место жестокое обращение, владелица приюта настаивает, что делает всё возможное в сложных условиях и что некоторые обвинения могут быть связаны с подбросами или провокацией. Полиция начала проверку, которая должна прояснить ситуацию

Фото Андрея СКИБЫ





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