О гибели собак в Костанае в последнее время сообщают регулярно. Их умерщвляют во дворах, в приюте, у частных домов… Неизвестный убийца (или убийцы), похоже, орудует со знанием дела. Полиция ведет расследование, но результатами пока похвалиться не может. «НГ» попросила кинологов и работников центров для бездомных животных высказаться о проблеме и возможных вариантах ее продолжения.

Я оставил их давно, а теперь мне всё равно

- Алло, это центр реабилитации бездомных животных? Приезжайте, заберите двух наших собачек. Вода прибывает, мы эвакуируемся, покидаем дом, а их привязали в сарае. Поторопитесь, потонут ведь…

Фото Ксении РЕБИК

Подобные звонки раздавались в апреле 2024 года в центре Hope_kst («Надежда_kst»), чье название уже на слуху у горожан. Сотрудница центра Полина БОБРЕНКО во время того губительного паводка вместе с коллегами и волонтерами спасла не меньше шести сотен (!) оставленных «хвостиков».

- У нас была здоровенная резиновая лодка, мы разрывались и не всегда могли проникнуть к указанному месту, - вспоминает она. - Одну из тех двух привязанных собачек мы выручили из беды, вторую не успели: не всякое животное сможет долго продержаться в холодной воде, да еще на веревке. Но было и так: люди видели, что вода прибывает, отвязывали псов и перевозили на сушу. Я наблюдала, как выпущенные в районе Колесных рядов собаки сбивались в стайки и убегали в город от вышедшей из берегов воды, которая затопляла их дворы.

Фото Центра Hope_kst

В те дни в Hope_kst разместили объявление: «Принимаем оставленных питомцев». Сотрудники и волонтеры осознавали, что временным эвакуантам самим непросто с животными, что родственники и знакомые, к которым переселялись пострадавшие от паводка, не всегда могли принять их с такими «пассажирами».

- Во время и сразу после потопа кто-то по доброте душевной подкармливал сбежавших от воды кошек и собак, - рассказывает Полина, - а мы дали объявление: везите таких к нам, мы их простерилизуем, все-таки будет меньше проблем. С весны мы стерилизовали в нашем центре около полутора тысяч таких кошек и собак.

По словам Полины, 70-80% хозяев забрали своих животных, когда стихия отбушевала. Эта эпопея минувшей многоводной весны, как казалось многим, продемонстрировала сплочение, гуманизм, эмпатию и неравнодушие общества… К сожалению, происшествия октября и ноября поставили на этом ощущении крест.

Фото Центра Hope_kst

Откуда берутся бездомные

26 ноября в центре Hope_kst прошел последний операционный день по программе ОСВВ - по условиям тендера здесь были обязаны простерилизовать определенное количество животных. Цель программы - оградить население от заражения бешенством и снизить количество безнадзорных животных. ОСВВ - это их отлов, стерилизация, вакцинация и последующее возвращение в места обитания или же передача новым владельцам.

- Если к нам обращаются с просьбой передать животное для содержания дома или во дворе, мы проводим собеседование с будущими хозяевами, - говорит Полина. - Стараемся не отдавать собак людям для летней охраны дач. Это сезонно, и в лучшем случае осенью они вернут нам это животное, в худшем оно остается голодать и добывать себе еду. Мы выясняем все будущие условия: будет ли пес на цепи или в вольере, есть ли в хозяйстве другие собаки и просто другие животные. Одним словом, наш приоритет - выяснить, подходит ли нам сам человек в качестве будущего хозяина. И только потом собака сама решает, подходит ли человек ей.

Юлия ГОЛЬСКАЯ: "Важно помнить, что домашнему питомцу требуется лечение, уход и достойное существование" / Фото из открытых источников

- Я помню те времена, когда к братьям меньшим относились более ответственно. Человек не мог просто захотеть и взять собаку, - вспоминает кинолог Центра племенного разведения и дрессировки собак «Канис-Профи» Юлия ГОЛЬСКАЯ, специалист с 30-летним стажем. - Желающий должен был прийти в клуб собаководов в ДОСААФ, на него обязаны были посмотреть, ему должны были вручить направление на приобретение щенка у заводчика… А сейчас животных могут содержать все, кому пришла в голову такая идея. Люди не понимают, что просто взять, скажем, котенка с улицы - мало. Важно помнить, что в дальнейшем ему нужно будет обеспечивать лечение, уход и достойное существование.

- В основном собак сейчас берут больше для какого-то дела, чем для любви, - считает Полина. - Был у нас тазы трехлетнего возраста, и конкретно эта собака не была обучена охоте. Мы всем это объясняли. «Нет, - упорствовал один мужчина, - я его переучу!» В итоге пес сбежал от «учителя», который с горем пополам изловил беглеца и вернул его в приют: «Он не слушается». Ну да, на такие фокусы трехлетняя собака не пойдет. Оттого и бросают: не оправдал ожиданий…

Фото Центра Hope_kst

- У меня ощущение, что чем больше внимания, времени и сил наше государство уделяет вопросам гуманизации обращения с животными, тем, как ни странно, положение усугубляется, - говорит Юлия Гольская. - Сейчас люди перестают нести ответственность за свои слова и поступки. Вот если бы я раньше, проходя по улице, кого-то послала, могла бы сразу нарваться на «ответку», а сейчас в Сети можно написать все, что придет на ум, и ничего. Люди лишены эмпатии, отзывчивости. А потом встречаются и такие «волонтеры», которые подбирают заведомо неизлечимых собак, собирают деньги на их лечение и продолжают собирать даже тогда, когда животное погибло. Мы наблюдаем и такую дискредитацию волонтерства, к сожалению.

Фото Центра Hope_kst

Понятно, что почти каждая брошенная собачка - бывшая домашняя. Кто-то завел, а потом - накладно содержать, некуда отдать, жалко утопить… Конечно, псы бывают агрессивными, у них отлично работает инстинкт защиты себя или своего потомства. Собаки отлично понимают жесты и настрой человека. Мы их - редко. Некоторые жильцы просто не желают видеть в своих дворах бездомных животных, кого-то раздражает лай…

Как нерезаных собак

- У нас по-прежнему - порезанные, избитые, сбитые машинами животные, - объясняет основатель Центра реабилитации для бездомных животных Hope_kst Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ, - ничего не изменилось в последнее время, просто количество четвероногих стало выше. Когда-то наш максимум был 30. На последний сентябрьский подсчет у нас 269 кошек и собак. А сейчас, вероятнее всего, уже больше.

- После нашей стерилизации, - продолжает Полина Бобренко, - животное получает чип, который означает, что собака стерильна и безопасна, и ее выпускают в естественную среду. Это адекватные, неагрессивные собаки, и травят сейчас именно таких, биркованных. Почему их травят? Вероятно, у тех, кто это делает, такие наклонности, мы не знаем. Кто-то просто истребляет нежелательных и незваных соседей.

Сообщение об очередном убийстве собаки прислали в редакцию «НГ» 24 ноября. Пострадавшие живут на окраине Костаная. Днями раньше трупы других погибших животных были найдены в двух районах города: Юбилейном и в центре, по Пушкина, 39.

Читаю первые же комментарии под сообщениями: «Надо: УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и еще раз УБИВАТЬ бродячих собак!!!! Все зло исходит от них: возле мусорных баков - стаи собак, не подойти и какие то они агрессивные там, как будто со рта у них вырываешь кусок хлеба».

И тут же второе мнение автора с литерой Z на аватаре: «Да, бродячих собак уничтожить! Ввести ответственность не менее жестокую за безответственное заведение собак. А это, захотели купили, поиграли выбросили! Так не пойдет! И в этом мы должны помогать службам. Скажете это же стукачество. Нет, это простое желание жить по человечески, и поэтому какое то время придется прибегнуть к экстрамерам! Посмотрим, когда эти бездомные твари занесут дикую заразу в общество людей, и люди начнут гибнуть штабелями!»

Орфография и настрой - авторские.

Смертельная любовь

- Я часто читаю мнения: «Я бы убил такого человека, который причинил зло собаке»… А чем этот мститель лучше изверга и живодера? - задается вопросом Юлия Дмитриевна Гольская. - Если вообще люди мыслят категориями «я бы убил», как с такими разговаривать?

- И представьте, - удивляется Лебединская, - некоторые из наших сограждан считают убийство животных гуманным, а стерилизацию - негуманной. Даже депутаты, которые «хотят размножаться».

Фото Центра Hope_kst

Рост бытовой агрессии и жестокости психологи объясняют тысячей факторов: психические отклонения, неудовлетворенность жизнью и сублимация, пережитый в детстве стресс, увлечение кровавыми шутерами в Сети или просто спонтанный «литрбол». Корневая же причина, считает кинолог Юлия Гольская, - недостаток критического мышления и потребительский инфантилизм:

- Очень популярны стали курсы, представьте себе, онлайн-дрессировки, какой-то «зоопсихологии»: «Вы знаете, сегодня моя собака как-то странно на меня посмотрела. Давайте мы это обсудим?» На фоне такого шарлатанства проявляется другое парадоксальное явление: количество породистых собак уменьшается. Да, это странно. Но происходит это оттого, что вырастить породистую собаку - это труд. Документы о происхождении просто так не выдают, необходимо участие в выводке щенков, потом в выставке, этому предшествуют курсы послушания и общей дрессировки. А какое у нас отношение совсем недавно было к национальной породе тазы? Вы знаете, сколько тазы бегало по помойкам? И потом, ничто не убивает породу так, как ее сиюминутная популярность. У нас была одна хаски, которую привозили на дрессировку на джипе, из джипа выносили на ручках, а кормили ее детскими пельмешками и поили бутилированной водой. Это не хохма. Стоит ли напоминать, что хаски - ездовая порода, которая должна в полном смысле слова работать, иначе она не хаски, иначе она испортится. Хозяин не задумывался, чтó станет с ней через полгода или год: захотел - взял, остальное неважно. К чему-то взывать бессмысленно, люди не хотят слышать…

«Какой-то подход нужен»

На последний вопрос, реально ли сегодня разработать и внедрить некую систему перспективных шагов по преодолению жестокости по отношению к животным в обществе, мои респонденты не дали дружного ответа. Стало быть, на повестке очередной вечный вопрос?

- Надо изымать из процесса воспитания детей гаджеты и возвращать в него общение с четвероногими, - считает Юлия Гольская. - Мы все знаем об уголовной ответственности по статье 316 УК РК за жестокое обращение с животными. Пройдитесь по дворам и посмотрите, как содержат сторожевых собак: впроголодь, на цепи в полтора метра! А у вас есть знакомые, к которым можно применить эту статью? И скольких уже наказали?

- Мы проводим «Уроки добра» в школах и детских садах, куда нас зовут, либо с кем мы сами договариваемся, - делится Полина Бобренко. - В этом году, кстати, мы «отстали» от темы. Апрельский паводок давно отбушевал, но у нас в приюте до сих пор большое количество собак, и остро не хватает времени на прочую активность. Тем не менее работа не прекращается. Наши сотрудницы объясняют детям, например, как вести себя с незнакомым животным, как защититься в случае агрессии. К сожалению, такая деятельность эффективна только в среде детей. Взрослым уже трудно что-либо внедрить в голову, особенно если на это у них свои взгляды…

Фото Центра Hope_kst

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ответил на вопрос корреспондента «НГ» о том, как относиться к непрекращающимся убийствам собак на наших улицах:

- Это неправильно, конечно. Отловом собак у нас занимается областное управление ветеринарии. У них же по программе вольеры обустроены. У нас этой программы нет. В действующих реалиях город не занимается отловом собак. Мы пытались помочь, землю искали под приют... Но им не подходит. На самом деле, это острая проблема. Я не хочу разделять убийство собак и отлов. Я говорю вообще о проблеме собак. Я поднимал этот вопрос в областном акимате. Говорил, что их много, что могут пострадать дети. Есть законодательные инициативы, чтобы эту работу упорядочить. Я за то, чтобы в городе не было бродячих собак. Но не за то, чтобы кардинально с ними бороться. Но какой-то подход нужен...

Продвижение убеждений о том, что забота о животных есть зеркало нашей человечности, могло бы сильно изменить общественное восприятие проблемы. Ну а у наших питомцев есть лишь, пожалуй, один вечный недостаток - они верят людям.