Пока неясно, распространяется ли мера на фильмы в онлайн-сервисах или только на те, что выходят в кинотеатрах, сообщает Informburo.kz.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100-процентного тарифа на все фильмы, произведённые за пределами страны. По его словам, Голливуд "умирает очень быстрой смертью", а иностранные государства переманивают съёмки за счёт щедрых налоговых льгот, сообщает Reuters.

Он также назвал это угрозой национальной безопасности – якобы зарубежные фильмы влияют на умы зрителей и формируют "чужой" нарратив, в том числе антипатриотический.

"Это скоординированная атака. Кроме всего прочего, это вопрос месседжей и пропаганды", – написал Трамп в Truth Social.

Он поручил Минторгу и другим ведомствам немедленно начать подготовку к введению тарифа. Министр торговли Говард Латник подтвердил, что работает над этим.

Пока неясно, распространяется ли мера на фильмы в онлайн-сервисах или только на те, что выходят в кинотеатрах. Также не уточняется, как именно будет рассчитывать тариф – по бюджету, кассовым сборам или другим критериям. 4 мая студии пытались выяснить детали, но Ассоциация кинокомпаний США комментариев не дала.

За последние 10 лет объём съёмок в Лос-Анджелесе сократился почти на 40%, по данным FilmLA. Многие крупные проекты уезжают за границу – в Канаду, Британию, Центральную Европу и Австралию, где выгоднее снимать благодаря субсидиям и льготам. В 2023 году половина всех фильмов с бюджетом выше 40 млн долларов снимались не в США.

В январе Трамп объявил, что актёры Мел Гибсон, Джон Войт и Сильвестр Сталлоне станут его "специальными посланниками" в Голливуде. Речь идёт не о назначении на должность с официальным статусом или полномочиями – скорее это символическая миссия по возрождению американского кинопроизводства.

"Мы хотим, чтобы фильмы снова делали в Америке!" – пишет Дональд Трамп.



