Рядом с портретами - QR-коды, которые, по заявлению акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, должны вести к странице с биографией героя и информацией о его подвиге.





Идею выдвинул он же на аппаратном совещании ещё 3 февраля.

- Везде самолёты названы в честь великих людей, - говорил он. - У нас 40 Героев Советского Союза: 31 герой и 9 приравнено. Я предлагаю QR-код. Наведут - Павлов, Баймагамбетов, подвиг этого человека. И история краткая о костанайцах в Великой Отечественной войне. Чтоб в течение мая как можно больше людей узнавали историю. На остановках посадочных QR-коды. Думаю, перевозчики пойдут на это.

Сейчас на автобусах маршрута № 2 и на некоторых остановочных павильонах можно увидеть наклейки с Султаном Баймагамбетовым.





Марат Жундубаев и руководитель отдела культуры Сауле Азимжанова / Фото из архива "НГ"

Похоже, что в QR-кодах Жундубаев видит много возможностей и собирается внедрить их ещё много где. На том же совещании он поручил отделу культуры города подумать над их установкой в будущем сквере, который называет ретроспективой Старого Костаная.

Расположится он на месте земельных участков, изъятых акиматом у их бывших владельцев по итогам долгих судебных тяжб. А QR-коды, судя по всему, будут вести к информации об улице.

- Два участка мы изъяли, третий сейчас изымаем, - пояснил тогда градоначальник. - Вот из трёх участков у нас должен получиться сквер. Мы сейчас будем делать там, как рабочее название, Старый Костанай. Мы хотим там сделать ретроспективу такую улицы. Тот, кто делает тротуар, идёт к нам навстречу. Он сделает эту улицу, как она была раньше, в старину. Как мостовая из булыжников. Понятно, не булыжники, брусчатка под булыжники. Это будет его подарок ко Дню города. Все дома там исторические - двухэтажный на Пушкина, библиотека. Эта зона как музей будет.

QR-коды - лишь один из рассматриваемых вариантов. Отдел культуры вполне может избрать на эту просветительскую роль и другие идеи акима - вроде инфобоксов или кабинок.

А вы уже успели опробовать QR-коды на автобусах? Хватает ли времени стоянки автобуса для этого, учитывая, что на входе в салон часто необходимо отсканировать QR-код для оплаты проезда? Или наклейки на столь заметном объекте и без QR-кодов служат эффективным напоминанием, что можно вспомнить о героях и самостоятельно?

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