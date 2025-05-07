Писатель Абай САГИЕВ провел презентацию своей книги «Там, где течет Тобол» 18 апреля на «Библионочи» в ОУНБ им. Толстого. После чего ответил на наши вопросы.

- Расскажите о книге «Там, где течет Тобол». Как пришла идея написать ее, что вдохновило?

- Это моя вторая книга. Она создана в рамках госпрограммы «Литературно-познавательная панорама нового Казахстана», в которой Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал указание молодым авторам показать страну согражданам и вообще всему миру через призму новых взглядов, современных писателей.

Почему я выбрал Костанай, Костанайскую область? В первую очередь сыграл тот факт, что я пишу на русском языке, а Костанай - многонациональная культура, где смешались разные нации, языки. Соответственно, больший охват аудитории, читателей. Немалую роль сыграла река Тобол. Она, подобно Уралу, озеру Балхаш и другим водоемам, была свидетельницей бесчисленных событий, трагедий, переплетений человеческих судеб. Именно эта связь с историей, с самой землей и привела меня к написанию книги.

- Как вы стали писателем?

- Писателем я стал нецеленаправленно. Наверное, сама судьба привела к этому, потому что в 25 лет я не предполагал, что стану писателем и выпущу книгу. То есть, просто писал стихи, рассказы, но это было больше для души. Я лишь ощущаю себя писателем-любителем, далёким от профессионализма. Достижение этого звания представляется мне восхождением на гору, требующим кропотливого труда. Сейчас я нахожусь лишь у подножия этого пути.

- А вторую книгу писать легче или сложнее?

- Первую книгу я писал по ночам, работая параллельно в компании. Но, опять-таки, просто писал повести, рассказы. Наверное, это тоже милость Всевышнего, что все вылилось в книгу. Вторую писать было сложнее из-за жестких временных рамок, дедлайнов. А что касается ремесла, то, конечно, после ошибок и недоработок в первой, вторая книга более содержательна.

- Как приходят сюжеты книг?

- В основном из повседневных моих переживаний, как гражданина, как члена этого общества. Меня волнуют многие вопросы, связанные с упадком нравственности, с бездуховностью и жестокостью.

- Чем сопровождается процесс написания книги?

- Промежуточным отдыхом. Потому что, долго находясь перед компьютером, начинаешь терять фокус. Поэтому стараешься отвлекаться, разбавлять впечатления, эмоциональное состояние. И когда мозг начинает отдыхать, появляются новые идеи. Самое главное – поймать поток.

- Что помогает сосредоточиться во время письма?

- Приглушённый свет, лампа, горячий фруктовый, либо ягодный чай, тишина и ночь.

- Вы любите свои произведения? Какая книга любимая?

- Да, конечно, я люблю свои произведения, это мои творения. Что касается первой книги, то рассказ «Лютый» сейчас переживает период преображения в моих руках. Я стремлюсь вдохнуть в него новую глубину, обогатить смысловым содержанием. А во второй книге, поскольку она основана на подлинных событиях и судьбах людей, оставивших неизгладимый след в истории, я черпал вдохновение непосредственно из самой жизни.

- Любите ли вы литературных критиков?

- Не скажу, что люблю, потому что вряд ли встретится писатель, который любит критиков. Но принимаю их достаточно спокойно, так как без них стать гениальным или хорошим писателем довольно сложно. Они помогают не поддаться самолюбованию.

- Какие рекомендации можете дать начинающим писателям?

- Относиться к себе жёстко, критично. Каждый день говорить, что я ещё ничего не достиг и я не писатель. При этом усердно работать над собой, над своим творчеством.

- Как преодолеваете трудности литературного кризиса?

- Безусловно, литературный кризис был и есть. Бывают дни, когда просто не о чем писать, когда нет желания, нет вдохновения. Вдохновение - больше стереотип. Потому что, если автору есть что сказать, то вдохновение не нужно. Вопрос в том, что бывают дни, когда ты не можешь сформулировать, положить в упаковку, упаковать то, что ты хочешь сказать. И тогда наступает кризис.

- Сколько у вас незавершенных произведений, которые, скорей всего, никогда и никому не покажете?

- Да, были такие произведения. Я их давно уже отправил в корзину, хотя над ними очень много работал. Не без этого. Поначалу какие-то очень вдохновляющие сюжеты, но после понимаешь, что они уже теряют актуальность, так как мир быстро движется вперед. И отправляешь в корзину. Причем иногда бывает очень кропотливый и большой труд.

- На какие риски пошли в своём пути как автор? Оправдались ли какие-либо из них?

- Да, у меня были определенные риски. Я пожертвовал в какой-то момент своей основной работой, чтобы погрузиться в творчество. И ни о чем не жалею. Это один из моих главных принципов: никогда ни о чем не жалеть. И все идет так, как должно быть.

- Какое из ваших увлечений может удивить читателей?

- Увлечений у меня нет, но что удивит читателя: моя отстранённость от социальных сетей, от интернета, технологий. Я не чудак-изгой, не отшельник, бегущий от реальности. Но использую эти блага цивилизации лишь тогда, когда без них действительно не обойтись. Что касается социальных сетей, то в них меня практически нет. Поэтому многие, с кем пересекаюсь, удивляются, ведь мир интернетной лихорадки стал главным орудием развития популярности, поиска аудитории. Я согласен, но лично мне мешает, как автору. Считаю, что автор, который погрузился в социальные сети и собирает аудиторию, он уже теряет себя как личность. Наблюдал такую тенденцию, когда вроде бы талантливые люди начинают просто кривляться в «Инстаграм» или в «Тик-Ток», говорить то, что желает услышать аудитория, а не то, что подсказывает сердце. Здесь есть тонкая грань, где автор может потерять себя, как носителя духовных ценностей. Поэтому стараюсь держаться. Для любой книги найдётся читатель и без интернета. Конечно же, это моё личное мнение.

- О чем мечтаете?

- Чтобы люди научились бережно относиться к планете, к природе. А также о том, чтобы в мире было больше духовности и моральной нравственности.

- Что хотели бы пожелать костанайцам?

- Старайтесь меньше пользоваться телефоном, смартфоном, интернетом. Погружайтесь в чтение, ибо чтение сохраняет и развивает в нас духовность. А духовность – это и культура, и воспитание, и человечность.

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