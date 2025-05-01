В Казахстане уже четвертый год действует Закон «Об ответственном обращении с животными», в рамках которого реализуется программа ОСВВ. Согласно закону, отстрел бездомных животных теперь запрещен, а их умерщвление допускается только в исключительных случаях. Но стало ли безопаснее в городах и селах? И что делать, если бездомная собака все же напала?

«Когда возобновят отстрел?!»

20 апреля этого года, около семи часов вечера, 12-летняя Мария, дочь жительницы Костаная Елены САМОЙЛЕНКО, возвращалась с прогулки домой в районе Жана Кала. В мини-парке, на перекрестке улиц Алтынсарина и Дощанова, на нее набросилась стая собак. Один из псов укусил ребенка за бедро.

По словам Елены Самойленко, эта стая 20 апреля напала на ее дочь. Крайний справа - вожак

- Это уже не первый случай! - возмущается Елена. - Дети ходят через этот парк в школу группами, собаки облаивают их, пытаются ухватить за штаны, но обычно им удается отбиться. Но в этот раз моей дочери не повезло… Чудом удалось спасти ребенка, ведь другие собаки из стаи уже были готовы поддержать нападавшего. В результате - испуг, слезы, боль и порванные штаны. Сколько это может продолжаться? До каких пор по дворам будут бегать дикие звери, держа в страхе всех и каждого? Когда уже возобновят отстрел?! Да, это жестоко. Но разве не жестоко зашивать покусанные раны, колоть ребенку сильнейшие вакцины и бояться отпускать детей гулять?

Женщина с дочерью обратились в областную детскую больницу, где врачи обработали рану и сделали прививку. Елена написала заявление в полицию.

В детской областной больнице врачи обработали рану и сделали прививку

- Позже мне позвонили из городской СЭС и пояснили, что обращаться в ветинспекцию должна полиция, якобы я не имею на это права, - вспоминает Самойленко. - То же самое ответили и в акимате. В итоге полиция со мной не связывалась, а собаки как бегали там, так и бегают.

По словам Елены, эта же стая (около пяти собак) однажды напала и на нее, когда она возвращалась с занятий йогой. Собаки успели ухватиться за штанину. Женщина утверждает, что вожак стаи явно провоцирует остальных.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области «НГ» подтвердили, что заявление по этому факту к ним поступало.

Собака укусила 12-летнюю Марию за бедро

- Установлено, что пострадавшая была укушена бродячей собакой, пробегавшей мимо, - отметили в ведомстве. - Информация передана в специализированную организацию «Надежда плюс kst», занимающуюся содержанием безнадзорных животных.

«ОСВВ помогает сократить стаи»

Заместитель председателя этой организации Ольга СОЛОВЬЁВА сообщила «НГ», что волонтерам и службе отлова давно известно о стае собак в районе Жана Кала.

- Собаки обитают на этой территории уже четвертый год, но пока отловить их не удавалось, - отмечает Соловьева. - Проблема в том, что они бегают в центре города, где всегда много детей. А при попытке отлова собаки пугаются и начинают выть или скулить. Кроме того, мы, как волонтеры, не имеем права использовать, например, ружья с дротиками со снотворным.

В том, что девочку укусила именно бродячая собака, волонтер сомневается. По словам Соловьёвой, предположительно, вместе со стаей в этом районе бегает хозяйский питбуль на самовыгуле. Он и мог напасть на дочь Елены Самойленко.

Зоозащитник отмечает: если собака проявляет интерес или агрессию, нельзя убегать. Лучше встать на месте и «притвориться деревом», то есть замереть. Если же собака собирается напасть, нагнуться, сделать вид, что поднимаешь камень или палку, и метнуть в ее сторону. Это часто помогает отпугнуть животное.

Ольга Соловьёва объяснила, почему собаки сбиваются в стаи:

- Это происходит из-за инстинкта размножения, чаще всего в конце зимы - начале весны и осенью. Программа ОСВВ как раз помогает избежать таких ситуаций: после стерилизации собаки возвращаются в среду обитания и уже не сбиваются в стаи. Обычно максимум две особи вместе.

Волонтер подчеркивает, что эффективность ОСВВ зависит от слаженности работы всех служб:

- Очень важно, чтобы власти своевременно проводили тендеры и не затягивали с реализацией программы. Только так можно добиться того, чтобы большинство бездомных собак в Костанае перестали представлять опасность.

Кроме того, служба отлова должна соблюдать определенную процедуру:

- Во-первых, важно установить, действительно ли собака проявила агрессию без провокации. Бывает, что ребенок сам может спровоцировать животное: подойти слишком близко, пнуть, идти с палкой и так далее. Во-вторых, если будет доказано, что собака агрессивна, она подлежит эвтаназии. Если нет, проводится профилактическая работа с населением. Без этого новые случаи укусов неизбежны.

Соловьёва подчеркивает, что родители должны обучать детей правилам безопасного поведения рядом с животными.

- Я сама мама, моей дочке 4 года, и я объяснила ей основные правила: нельзя бежать к собаке, даже если она на поводке, нельзя издавать резких звуков. Также нельзя поднимать руку над головой животного, всегда нужно показывать открытую ладонь и, если хочешь погладить собаку, делать это движением снизу вверх - под шеей.

Люди мы или звери?

До внедрения программы ОСВВ в Казахстане много лет применялся отстрел собак, однако проблема так и не была решена. Предполагается, что ОСВВ - более гуманный способ сокращения численности бездомных животных. Но из-за бюрократических сложностей этот процесс идет медленно, и случаи нападений на людей продолжаются.

Но, если мы продолжим отстреливать собак, топить котят и выбрасывать их на улицу, будем ли мы отличаться от зверей? Хочется верить, что в долгосрочной перспективе нам удастся реализовать опыт таких стран, как Грузия и Турция, где люди и животные мирно сосуществуют.