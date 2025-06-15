Архитектор, заслуженный деятель РК Жандарбек МАЛИБЕКОВ известен как один из создателей казахстанского герба. Его разработку отобрал из 245 проектов президент Назарбаев. В конце мая Малибеков посетил Костанай. В программе - встреча с курсантами Академии МВД, беседа с творческой интеллигенцией, а также семинар по правилам использования государственных символов. А еще он дал эксклюзивное интервью «НГ» о том, как придумать герб, как воспитать патриотизм и почему казахстанцы зачастую нарушают правила использования государственных символов.

Жандарбек Малибеков: «В гербе ничего лишнего нет, туда ничего не надо добавлять» /Фото с сайта e-history.kz

По стопам кочевников

- Герб - это во многом уникальная работа. Не каждый день рождается государство и не всякому выпадет возможность поработать над символом для всей страны и будущих поколений. Вам, можно сказать, повезло. Как создать герб?

- Процесс возникновения государственных символов имеет глубокие исторические и философские корни. Как ты представляешь слово «казах»? Для меня это продукт степной культуры. Поэтому его история, его традиции должны отразиться в этом гербе. О конкурсе я узнал из объявления в газете. Там было написано: «Твой народ получил независимость, а теперь объявляется конкурс на символы этого независимого государства». А я - патриот. Я ведь не знал, смогу ли выиграть. Но само участие должно быть. Долго сидел в архивах, проводил исследования - изучал мировые традиции гербов, изучал наши традиции и степные обычаи. В советские времена была пропаганда, что у казахских кочевников нет истории и традиций. Я хотел доказать обратное. Хотел показать, какие мы.

Как передать историю и философию? Не просто же все нарисовать. Почему самолеты садятся на трех колесах? Потому что их достаточно для устойчивости. У всех гербов в композиции есть 3 устойчивых элемента. И больше элементов не надо. Это же законы природы. И за счет этой устойчивости казахский народ тысячу лет живет. И эту устойчивость надо сохранить. У казахов есть три вида родственников: свой род, по линии матери и родственники жены. И они никогда не воевали. А еще ведь в гербе соблюдены все геометрические пропорции: конус в пересечении с цилиндром. Это все математически выверено. В нем заложены астрономические и математические измерения. Там каждая линия имеет свой смысл. Там же академики и историки были. Я даже слыхал, что президент Назарбаев сам смотрел все варианты герба.

- А Нурсултан Абишевич вносил какие-то свои правки в проект герба?

- Он не участвовал в создании. Но, когда были обсуждения в Парламенте, президент сказал, что звезда в нашем гербе - это не политический или религиозный атрибут. Это означает, что у каждого государства есть свой путь развития, своя путеводная звезда.

- Год назад президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая предложил изменить герб. По его мнению, нынешний сложен для восприятия из-за признаков советской эпохи. Что вы об этом думаете?

- Надо понимать, что я герб сдал и Парламент его утвердил. Да, я - автор, но герб теперь - государственное имущество. И это государству решать, стоит ли объявлять конкурс на новый герб. Я согласен с мнением президента. Но сейчас этот вопрос, я считаю, что не следует вновь поднимать.

- Но вы как считаете: есть ли что-то, от чего вы раньше отказались или что хотели бы добавить?

- В гербе ничего лишнего нет. Видел картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи? Ты бы туда что-то добавил? Это законченный материал. И герб тоже - туда ничего не надо добавлять.

Про независимость и ренессанс

- Вы приехали в Костанай и рассуждали с курсантами о патриотизме. Что вы хотели донести и как вы понимаете процесс воспитания патриотизма?

- А ты считаешь себя патриотом? В мире происходят все войны из-за того, чтобы получить независимость. За что боролись члены «Алаш Орды»? За независимость, за счастье своего народа. И если ты патриот, ты должен бороться за счастье народа.

- А сейчас нужно бороться за независимость?

- Если ты становишься слабым, тебя могут избить. Украина - великое государство, которое рискует потерять свою независимость. Кто сильный, тот пытается забрать то, что есть.

- Как вы считаете, какие три главных достижения за 30 лет независимости Казахстана?

- Независимость - и есть наше главное достижение. Я сказал президенту, что в архитектуре есть эпоха Возрождения. За независимость мы боролись сотни лет. Теперь, когда мы получили независимость, у нас ренессанс - мы теперь должны развиваться. Шанырак в гербе символизирует целостность мира. Это то, что мы не можем потерять.

- А вы видите разницу между старым Казахстаном и новым?

- Вижу. В каждом периоде есть свои лидеры, свое развитие. Сейчас идет подъем страны - строятся заводы, школы. Все должны работать над развитием. И я буду работать. Мне аким области дал поручение. Я буду консультировать тех, кто будет работать над стандартами герба Костанайской области.

От редакции: в октябре 2024 года приказом министра культуры и информации были утверждены «Правила разработки проекта региональной символики». Этот документ обязывает согласовывать герб с Экспертным советом по вопросам государственных символов и геральдических знаков и утверждается решением маслихата. Как пояснили «НГ» в управлении общественного развития акимата Костанайской области, применяемая символика в виде круга с тюльпаном Шренка и птицей Караторгай никак юридически не утверждена. На сегодня ведется совместная работа с уполномоченным органом по приведению региональной символики в соответствие с действующим законодательством. Будет ли объявлен конкурс на разработку нового или доработку старого герба, пока не известно.

Герб Костанайской области юридически нигде не закреплен

Не юртой единой

- Для вас герб Казахстана - это самая значимая работа в карьере? Можно ли сказать, что это венец вашего профессионального пути?

- Я архитектор. У меня есть еще профессиональная мечта. Герб - это завершенная работа, которой уже 30 лет пользуются. За счет этих символов мы сохраним и приумножим нашу независимость.

- А ваша жизнь как-то изменилась после победы в конкурсе на разработку герба Казахстана?

- Нет, жизнь не меняется. Просто ты мечтаешь, работаешь, занимаешься наукой. Жизнь идет своим ходом, а ты должен сам развиваться.

- Так в чем ваша мечта?

- В Казахстане нет традиционного жилья.

- А как же юрта?

- Юрта - академически классическая передвижная архитектура. Это фундаментальная архитектура, нет в мире подобных юрте. А вот капитального традиционного казахского жилья еще нет. Я уже разработал проект, скоро его опубликую. Как вы представляете казахский дом? У него должны быть свои функции, свои технологии, свои традиции. Это не просто дом с орнаментом. Он должен отражать наши традиции, нашу философию, нашу демократию и свободу после периодов саков и гуннов.

Нарушают повсеместно

- Вы в Костанае обсуждали стандарты государственных символов. Есть проблемы с их соблюдением?

- Стандарты закреплены законом. Мы должны заниматься продвижением государственных символов. Но ты же не занимаешься пропагандой? Поэтому ты не понимаешь, что такое символы. Вы, журналисты, видите только отрицательную сторону. У вас нет новизны, новых предложений. Вы ничего не делаете. Только о плохом говорите. Не надо так. Надо хорошее пропагандировать! Хозяйственные вопросы всегда будут, но они не главные. Они будут решены - не сегодня, так завтра. А не просто говорить о том, что есть грязь.

- К сожалению, те, кто занимаются изготовлением флага и герба, они нарушают стандарты, - подключился к диалогу профессор Казахского национального университета искусств Байконыр ИЖАНОВ. - Где-то нет качества, где-то цвет материала неправильно выбран. И в результате через год или два флаг может выцвести. Сейчас сотрудница министерства, которая следит за этим, прошла по всем организациям в Костанае и 66 замечаний сделала только по флагу.

- По всему Казахстану такие нарушения, - продолжил Жандарбек Малибеков, - потому что вы закон не знаете. Не читаете его. Есть государственная комиссия. И я там поднимал вопрос, что наши герб и флаг не должны изготавливаться за границей! Сам Казахстан должен это делать, другие не справятся.

- А вы видите эти нарушения? Как реагируете?

- Конечно, видел. Кто изготавливает, кто покупает такие символы, мне жалко этих людей. За оскорбление герба нужно жестко наказывать. Я не полицейский и не слежу за каждым местом, где есть флаг или герб. Но если есть нарушения, то нужно их исправлять.