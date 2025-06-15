Ранний гол не помог "Тоболу" справиться с аутсайдером КПЛ
15 июня 2025, 22:09 | Спорт
В Кызылорде состоялся матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги, в котором местный "Кайсар" принимал гостей из Костаная - "Тобол", передает Vesti.kz.
©ФК "Кайсар"
Счет в матче был открыт на 18-й минуте: защитник костанайцев Марко Вукчевич поразил ворота хозяев и вывел "Тобол" вперёд.
Однако уже к концу первого тайма кызылординцы сумели восстановить равновесие. На 38-й минуте отличился нападающий Дидар Жалмукан, сравняв счет - 1:1.
Во втором тайме команды обменивались атаками, но изменить результат так и не удалось. В итоге матч завершился ничьей, и оба клуба пополнили свои копилки одним очком.
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