Новости

Ранний гол не помог "Тоболу" справиться с аутсайдером КПЛ

15 июня 2025, 22:09 |  Спорт

В Кызылорде состоялся матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги, в котором местный "Кайсар" принимал гостей из Костаная - "Тобол", передает Vesti.kz.

©ФК "Кайсар"

Счет в матче был открыт на 18-й минуте: защитник костанайцев Марко Вукчевич поразил ворота хозяев и вывел "Тобол" вперёд.

Однако уже к концу первого тайма кызылординцы сумели восстановить равновесие. На 38-й минуте отличился нападающий Дидар Жалмукан, сравняв счет - 1:1.

Во втором тайме команды обменивались атаками, но изменить результат так и не удалось. В итоге матч завершился ничьей, и оба клуба пополнили свои копилки одним очком.