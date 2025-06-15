Рейды военкомата вызвали возмущение у жителей Костаная. На видео отлавливают призывников на улицах или в публичных заведениях, зачастую не в форме, хамят и применяют силу. Как вы относитесь к таким мерам? Положительно. Их действия законны. Может, грубы, но это армия, а не детский сад.

Скорее положительно. Призывники сами виноваты, что вовремя не пришли по повестке.

Скорее отрицательно. Сотрудники военкомата зачастую сами действуют не по правилам.

Отрицательно. Такие действия лишь снижают и без того невысокое доверие к армии.

