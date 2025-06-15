Бывает же, только я исключила из своего оценочного рейтинга строку «Атмосфера», как попала именно что в атмосферное место. Ужин был праздничный, сидела наша компания долго. В финале уже просто, вальяжно разместившись на удобных диванах и наблюдая суету за окном, слушали музыку. Уходить не хотелось.

Возможно, так и выглядит восточная нега. Хотя Восток в ресторане «Тумар» все-таки космополитичный: кухня интернациональная, а музыка, которая в тот вечер звучала, - классический рояль.

Свое маленькое торжество мы хотели отметить за большим столом в красивом месте. Сунулись туда, где нам всегда нравилось, и развернулись под напором чьего-то шумного и многолюдного гулянья. А в «Тумар» зарулили случайно - на парковке рядом оказалось свободное место. А уже разместившись и оглядевшись в просторном, богато декорированном зале, сказали, почти как герой комедии: «О, похоже, мы удачно зашли».

Кстати, посмотреть в интерьере есть на что. Рядом с нами на стене с подсветкой разместилась, например, целая выставка разноцветных и разнокалиберных заварочных чайников.

На стеллажах, зонирующих пространство, лежали стопки ярких, с орнаментом подушек. На диванах - тоже. Пиршество для глаз. Но соловья декором не кормят. И мы углубились в обширное меню.

Заказ сделали не маленький. В наличии было все, чего мы захотели. Нас пришло четверо.

А захотели мы для начала облепихового морса (1 600 т/1 л) и большую часть предлагаемых стартеров из специального меню: салат панцанелла (2 400 тенге), баклажаны пармиджано (2 900), тальятту с говядиной (4 100). Когда один из нас вслед попросил себе еще равиоли с тигровыми креветками (4 000), мы ощутили, что Италия вырывается вперед, и решили воздать все-таки должное восточной кухне. Попросили три порции люля-кебаб из баранины и говядины (8 700), к ним две порции овощей с гриля (3 200), самсушки с мясом (1 100) и с тыквой (1 100) и хлебную корзину (600).

Стол, реально большой, нам сервировали красивыми приборами, тканевыми салфетками. Вместо кнопки вызова здесь электронный пультик с указателями «официант», «кальян», «счет».

Салат и закуски прибыли быстро. По пунктам. Панцанелла - салат, в который входят черствый хлеб, маринованный лук, томаты, травы, оливковое масло, винный уксус. Есть, конечно, региональные особенности, сезонные. Но важно, чтобы панцанелла настоялась, сок овощей с маслом пропитал хлеб. Наша оказалась суховатой.

Баклажаны пармиджано - запеченные послойно с моцареллой и пармезаном - были признаны всеми едоками очень хорошими.

А тальятта из говядины - прямо-таки отменной. Мясо нежное, сочное. Подали с молоденькой рукколой, черри, посыпали птитимом.

Мы еще воздавали должное закускам, когда младшему из нас принесли равиоли. Он их страстный любитель. Бывал в Италии, едал разные, разбирается будь здоров. Выбирая, метался между равиоли с вишней и с креветками. Победила классика. Его авторитетное мнение - супер, «в начинке ничего лишнего: креветки, оливковое масло и пармезан».

Подоспел на деревянных порционных подносах второй транш еды во главе с кебабами. Они прибыли в сопровождении красного маринованного лука, горстки хрустящей квашеной капусты, зеленого салата, помидоров и соуса из томатов. Мясо с дымком, лук кисло-сладко-острый. Вкусно.

Похвал за столом удостоились и овощи-гриль. Их почти везде почему-то готовят пресными. А в «Тумаре» приправляют специями, возможно, слегка маринуют. Получается аппетитно.

А вот самсушки, которых принесли по три на порцию, разочаровали. Начинка классная, а тесто - нет. Пока горячее, хрустело, а остыло - как картонка. Даже обидно, что это про здешнюю выпечку. Ведь хлебная корзинка с фирменной лепешкой «Тумар», булочками, батончиками тут безупречна.

Мы неспешно ужинали да ужинали, когда наш ценитель равиоли молвил задумчиво: «Я думал, что десерт в меня уже не влезет...» После минутного замешательства все расхохотались. Заказали чайник лимонно-мятного чая (1 700 тенге), а к нему меренговый рулет с черникой (2 200) и медовик (2 200). Взяли по кусочку того и другого, чтобы всем оценить-попробовать. Съели, глазом не моргнув, хотя порции десертов здесь весьма увесистые. И не только десертов.

Итоговый счет за праздничный ужин на четверых - 40 096 тенге, из которых 4 296 тенге (12%) - надбавка за обслуживание.

Что касается доступности для маломобильных граждан, то пандус на входе в ресторан «Тумар» есть, пологий, но без поручней. Других приспособлений, например для инвалидов-колясочников, в зале, где мы сидели, не увидели. В санузле - тоже.