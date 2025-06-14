Об этом простом и вкусном блюде нам и вам напоминает участник нашего кулинарного клуба Ночной Дозор. Он сочетает умение очень неплохо управляться с тестом и внимание к нормам правильного питания. Лепешки-чуду - как раз блюдо в его стиле.

Чуду - поджаристые, пропитанные сливочным маслом, - так аппетитно пахнут / Фото Ночного Дозора

Итак, замешиваем тесто на кефире. Кефир комнатной температуры. Он погасит соду, которая, в свою очередь, разрыхлит тесто. В него еще требуется ввести яйцо и пару ложек растительного масла, которое сделает тесто эластичным. Оно в итоге должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Сделали, пусть отлеживается в пакете.

- Для начинки я на этот раз натер сулугуни и раскрошил брынзу, - написал Ночной Дозор, - а вообще, в такие лепешки кладу любой сыр, который есть дома. Например, неплохо идет белорусская развесная моцарелла. Когда два вида сыра берешь, интереснее вкус получается. Отдельно нарезал зелень. Ее использую по сезону, какая вырастает на даче. Сейчас укроп, петрушка. Можно в качестве начинки брать только смесь сырную, можно добавлять туда зелень, можно делать начинку, где зелени больше, чем сыра. Это все на ваш вкус.

Дальше тесто надо разделить на кусочки, округлить их. Чуду лучше печь на небольших сковородках, сантиметров 15 в диаметре. Тесто раскатываем или растягиваем руками, если оно достаточно мягкое. На середину заготовки кладем начинку. Собираем края лепешки к центру, соединяем, прихлопываем - расправляем. Потом скалкой раскатываем пласт до толщины не больше сантиметра. А лучше миллиметров 7.

Выпекать такие лепешки нужно на сухой сковородке, на среднем огне, до появления характерных темных пятнышек. Минуты 3-4 на каждой стороне. Если у вас сковорода была слишком раскалена, то жар убавляйте, а лепешки переверните пару раз.

После выпечки их складывают стопкой, обильно промазывая каждую с обеих сторон сливочным маслом. Самые вкусные чуду - в теплом виде, хотя холодные тоже идут за милую душу.

Ингредиенты

На 1 стакан кефира - щепотка соли, 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. без горки соды, муки - сколько возьмет смесь, чтобы тесто было мягким.