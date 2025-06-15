В Казахстане выбрали поставщика технологий для строительства первой АЭС. Им стал российский "Росатом". Об этом Агентство Казахстана по атомной энергии сообщило СМИ 14 июня, передает Радио "Азаттык".

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По его данным, межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила условия этой компании как «наиболее выгодные и оптимальные».

- Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France» и корейской "Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте, – говорится в сообщении.

Таким образом, заключили в агентстве по атомной энергии, компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. В настоящее время, согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет России.

Во сколько Казахстану обойдется строительство АЭС по проекту «Росатома», не сообщается.

Председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам САТКАЛИЕВ в комментарии казахстанскому изданию "Власть", сказал, что лидер данного консорциума был избран путем "открытого и конкурентного отбора с применением методологии французской инжиниринговой компании Assystem".

Одним из условий конкурса, отметил он, было обеспечение независимой работы станции: подготовка казахстанских кадров, создание местной технической базы и максимальная локализация строительства.

- Все риски минимальны и будут прописаны в контракте, - заверил Саткалиев.

По его информации, в среднем, на строительство АЭС уйдет 12 лет. Саткалиев в свою очередь пообещал, что участие "Росатома" в строительстве первой АЭС "не приведет к зависимости Казахстана от России в атомной энергетике".

- Станция будет полностью казахстанской. И собственником, и оператором, и производителем уранового сырья будет Республика Казахстан, - заверил Саткалиев.

Вместе с тем, Астана заявила, что продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.

В марте этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране нужно построить не одну, а три АЭС. Он обосновал это тем, что для Казахстана «важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед».

Напомним, 8 октября 2024 года стали известны резльтаты референдума по строительству АЭС. За проголосовали 5 561 937 граждан, или 71,12 процента, против - 2 045 271 человек (процент граждан, проголосовавших против, комиссия не озвучила - прим.). В Костанайской области поддержали строительство на референдуме по официальным данным 327 003 человек, против 58 578 граждан.

Радио "Азаттык" добавляет, что многие экологи выступают против АЭС в Казахстане, говоря о том, что она негативно отразится на озере Балхаш. Общественники и политологи выражают беспокойство, что АЭС будет строить Россия, что может усугубить энергетическую зависимость Казахстана от соседней страны.

Противники АЭС отмечают высокую стоимость проекта и потенциально высокий тариф на электроэнергию, вырабатываемую ядерными реакторами, а также говорят о нерешенном вопросе утилизации отходов. Эксперты прогнозируют, что «Росатом» поставит в Казахстан водо-водяной реактор ВВЭР-1200. Реакторы такого типа установлены в Беларуси, где первую АЭС Россия построила со значительными задержками, на 2-3 года позже.

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