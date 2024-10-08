В Центральной комиссии референдума (она же Центральная избирательная комиссия) озвучили итоговые результаты референдума по АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил глава комиссии Нурлан Абдиров, итоговые результаты голосования выглядят следующим образом: за проголосовали 5 561 937 граждан, или 71,12 процента, против - 2 045 271 человек (процент граждан, проголосовавших против, комиссия не озвучила - прим.).

Финальная явка казахстанцев на референдум составила 7 820 204 человека, или 63,66 процента от числа граждан, имеющих право на участие в референдуме.

Количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 130 267 штук. Были бюллетени, где казахстанцы выбрали оба варианта ответа - они признаются действительными, однако не учитываются при подсчете голосов. Таких бюллетеней было 82 729 штук.

Кадр из видеотрансляции

Решение, принятое на референдуме, вступает в силу со дня опубликования официального сообщения о его итогах. Решение имеет обязательную силу на всей территории Казахстана и не требует каких-либо подтверждений актами.

"Таким образом, казахстанцы на республиканском референдуме 6 октября 2024 года приняли положительное решение по такому важному в жизни государства вопросу, касающемуся строительства атомной электростанции в Казахстане, сделав свой выбор", - сказал Нурлан Абдиров.

Референдум по АЭС проходил в воскресенье, 6 октября, с 07:00 до 20:00. Как голосовали в Костанае, читайте здесь.