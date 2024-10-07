Многие, наверно, помнят детский шок, когда ты впервые увидел учителя вне школы. 6 октября педагоги Костаная, как в эпизоде из детства, выступили в необычных для себя внеурочных амплуа - организовали голосование на референдуме по вопросу о строительстве АЭС в Казахстане.

Общеобразовательная школа № 22 - избирательный участок № 36 на всех общенациональных выборах.

Олеся ПЕСТРЕЦОВА - учитель начальных классов, на референдуме - певица и вдохновитель. Она исполнила песню о молодом растущем Казахстане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

- Песню выбрала потому, что мы её пели с детьми, - поясняет "НГ" Олеся. - Они её с таким воодушевлением всегда исполняли, что я тоже решила спеть. Песня такая бодренькая, заряжает. Она про то, что нас окружает.

Сауле КЕНЖЕБАЕВА - и.о. директора, на референдуме - председатель участка.

- Концерт создан силами учителей, без учеников, - рассказала она. - У нас есть творческие учителя, которые красиво поют патриотические песни. Концертом мы хотим пробудить народ, чтобы голосовали, и поднять настроение. Люди стояли уже с 7 часов утра, чтобы отдать свой голос.

- Я проголосовала за. Потому что я за развитие, - поделилась пенсионерка Виктория ИВЛЕВА. - За развитие нашей страны. Мне не нравится, что люди плохо ходят на выборы. Людям активнее надо быть, ходить голосовать.

- Что для этого нужно?

- Улучшать жизнь людям. Не в верхах, а в низах.

Айгуль ОМАРОВА - учитель казахского языка. На референдуме - наблюдатель.

- Люди приходят, ознакамливаются с правилами и голосуют. Я на каждых выборах наблюдатель. Уже, наверное, лет пять.

На участке № 36 за строительство АЭС проголосовали 1 058 человек. Против - 348. Недействительными признаны 24 бюллетеня. На 10 бюллетенях выбраны оба варианта ответа. Всего на участке зарегистрировано 2 140 избирателей, явка составила 67,29%.

- До референдума я голосовал только во время выборов в Парламент, тогда у меня впервые появилось избирательное право, - рассказал студент КРУ Даниал КИЗДАРБЕКОВ. - Сейчас я был рад вновь посетить избирательный участок, поскольку считаю демократию привилегией и надеюсь, что как можно больше людей будет активнее участвовать в политической жизни страны. Участие в ней одновременно подразумевает и участие в жизни общества, и шанс на личное развитие. Говоря о личной позиции - я проголосовал против, потому что верю, что такие вопросы должны решать эксперты.

Рамазан ДУЙСЕНБАЕВ - преподаватель кафедры естественных наук Костанайского социально-технического университета. На референдуме - председатель участка № 35, который разместился в КСТУ. Он объяснил, почему избирательные участки часто организуют в образовательных учреждениях:

- Университет всегда относился к этому достаточно положительно, потому что для реализации всеобщего легитимного голосования людям необходимы оборудованные участки, которые легче всего организовать в организациях образовательных. В нашем университете созданы все условия для голосования, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья: работают пандусы, есть тактильные разметки.

- Референдум проходит достаточно активно, - поделился Дуйсенбаев. - Наши граждане очень большую сознательность проявляют, большую активность, что меня очень радует. Честно говоря, даже не ожидал такого количества голосующих. Люди семьями приходят голосовать.

Вот так и вышло на референдуме - накануне вечером учителя пели для себя, отмечая профессиональный праздник, а на следующее утро - уже всем костанайцам для воодушевления.

Результаты голосования по участку № 35 к моменту подготовки этой статьи "НГ" еще не были известны.

По предварительным итогам, которые огласила сегодня Центральная комиссия референдума, в Костанайской области на избирательные участки явились 397 914 человек из 543 487, имеющих право на голосование (73,2%). За строительство АЭС проголосовало 327 003 человек (82,17%), против 58 578 (14,72%). 7 922 (1,99%) бюллетеня признали недействительными.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН