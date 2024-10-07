В Центральной комиссии референдума представили предварительные итоги республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане. В голосовании приняли участие 7,8 млн человека или 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся, передает Informburo.kz.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

По предварительным данным, за строительство АЭС проголосовали 5,5 млн граждан или 71,12% от числа проголосовавших. Против решения вопроса выступили 2 млн граждан.

130 тысяч бюллетеней признали недействительными, в 82 тысячах из них были выбраны оба варианта ответа.

В Костанайской области на избирательные участки явились 397 914 человек из 543 487, имеющих право на голосование, или 73,2%. За строительство АЭС проголосовало 327 003 человек (82,17%), против 58 578 (14,72%).

7 922 (1,99%) бюллетеня в регионе признали недействительными.

Республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоялся 6 октября. Гражданам предлагалось ответить на на один вопрос – "Согласны ли вы со строительством томной электростанции в Казахстане?